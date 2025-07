Jaime Alcaraz, hermano de Carlos, campeón de Europa sub-14

El hermano de Carlos Alcaraz, Jaime, se ha proclamado este miércoles campeón de Europa tras vencer con la selección española infantil la final de la Copa del Sol ante la selección de Eslovaquia en Valencia. El equipo español, englobado en la categoría sub-14, estaba conformado por el canario Stefan Shangichev, el sevillano Pepe García Ruiz, Jaime Alcaraz y Nico Pérez Durán, capitán de la selección. Sin embargo, Jaime no disputó ningún partido durante la final, ya que sus compañeros García y Shangichev sumaron los dos puntos para llevarse la segunda Copa del Sol consecutiva y la séptima en el palmarés español. A pesar de no jugar, si se vio a Jaime animando a sus compañeros y celebrando cada punto de su selección.

Pepe García Ruiz ha abierto la final venciendo a Andrej Adamovic 6-3 3-6 6-0 mientras que en el encuentro que enfrentaba a los números uno, Stefan Shangichev ha superado a Max Lorincik 6-3 6-1. España había accedido a la fase final como segundo clasificado del grupo jugado también en Valencia días atrás, tras caer ante Alemania en el último encuentro. En cuartos superó a Países Bajos 2-0 y en semifinales a Austria 2-1. El tenis español suma este título a los conseguidos en 1991, 2002, 2012, 2015, 2017 y 2024, en una competición que se ha celebrado siempre en nuestro país desde su creación en 1979.

A sus 14 años, el joven Alcaraz ya suma en su palmarés éxitos como el Rafa Nadal Tour (sub-12) y en Tennis Europe (dobles sub-14). Además, este año llegó a semifinales en el torneo Conde de Godó sub-14. Su hermano Carlos siempre ha tratado de protegerlo: "Él está viajando a nivel nacional, fuera de Murcia, y una de las cosas que me preocupa es que la gente le atosigue mucho. Está jugando el hermano de Carlos Alcaraz, tal. No me gusta que la gente le pueda llegar a presionar de esa manera. Alguna vez he tenido que salir a decir que no se le pongan tantas expectativas. Tiene solo 14 años, es muy joven para decir que es el nuevo Carlos Alcaraz o que se parece mucho a su hermano. Todavía es muy pronto. Ponerle esas expectativas a un chico de 14 años es complicado", dijo hace unos meses.

