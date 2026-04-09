Las impresionantes imágenes nunca vistas hasta el momento de la misión Artemis II

Los astronautas de Artemis II están ya preparando uno de los momentos más críticos de su misión, la reentrada de nuevo en la orbita terrestre.

Preparar la cabina, estudiar los procedimientos de entrada antes del amerizaje, guardar el equipo, instalar los asientos para que todo esté bien sujeto...son los quehaceres de los cuatro astronautas antes de que el viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos, (02:07 del sábado hora española) se produzca el amerizaje previsto frente a la costa de San Diego.

En las últimas horas se han dado a conocer imágenes nunca vistas hasta el momento. Son imágenes grabadas algunas desde un helicóptero, otras con cámara térmica, pero todas, de nuevo, impresionantes.

En algunas de ellas se pueden ver las corrientes de calor, o las llamaradas, con los motores a pleno rendimiento. También distintas perspectivas del lanzamiento.

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