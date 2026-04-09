Varios futbolistas de la Liga, investigados por la compra de relojes de lujo de contrabando

Hasta siete jugadores de fútbol profesional están siendo investigados por la compra de relojes de alta gama en Andorra. Según avanza eldiario.es, los deportistas habrían adquirido estas piezas, de marcas como Rolex o Patek Philippe, a través a de una empresa andorrana que, presuntamente, no declaraba los impuestos.

El magistrado que está investigando los hechos ha solicitado la colaboración de las autoridades españolas para poder interrogar a los deportistas que figuran como compradores. Son Dani Carvajal, David Silva, Santi Cazorla, César Azpilicueta, Giovani Lo Celso, Thomas Teye Partey y Juan Bernat. Todos ellos tendrán que responder ahora sobre "la compra, venta y transporte" de estas piezas de alta gama.

Según publica El País, el futbolista que más dinero habría invertido en la sociedad andorrana que está siendo investigada, sería el actual centrocampista del Villarreal, Thomas Partey, que pagó 415.000 euros por tres relojes Patek Philippe.

A partir de la semana que viene, los jugadores investigados están citados a declarar ante el juez por videoconferencia. Unas declaraciones que se alargarán, previsiblemente, hasta finales del mes abril. Hay que tener en cuenta que los deportistas, a los que no se les imputa ningún delito por el momento, pueden acogerse al derecho a no declarar por su calidad de investigados.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.