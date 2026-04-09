Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Andorra

Varios futbolistas de la Liga, investigados por la compra de relojes de lujo de contrabando

Un juez de Andorra cita a declarar a Dani Carvajal, Santi Cazorla y Azpilicueta, entre otros jugadores de élite.

Dani Carvajal atiende a los medios antes del entrenamiento

Varios futbolistas de la Liga, investigados por la compra de relojes de lujo de contrabando | Reuters

Publicidad

Cintia Martí
Publicado:

Hasta siete jugadores de fútbol profesional están siendo investigados por la compra de relojes de alta gama en Andorra. Según avanza eldiario.es, los deportistas habrían adquirido estas piezas, de marcas como Rolex o Patek Philippe, a través a de una empresa andorrana que, presuntamente, no declaraba los impuestos.

El magistrado que está investigando los hechos ha solicitado la colaboración de las autoridades españolas para poder interrogar a los deportistas que figuran como compradores. Son Dani Carvajal, David Silva, Santi Cazorla, César Azpilicueta, Giovani Lo Celso, Thomas Teye Partey y Juan Bernat. Todos ellos tendrán que responder ahora sobre "la compra, venta y transporte" de estas piezas de alta gama.

Según publica El País, el futbolista que más dinero habría invertido en la sociedad andorrana que está siendo investigada, sería el actual centrocampista del Villarreal, Thomas Partey, que pagó 415.000 euros por tres relojes Patek Philippe.

A partir de la semana que viene, los jugadores investigados están citados a declarar ante el juez por videoconferencia. Unas declaraciones que se alargarán, previsiblemente, hasta finales del mes abril. Hay que tener en cuenta que los deportistas, a los que no se les imputa ningún delito por el momento, pueden acogerse al derecho a no declarar por su calidad de investigados.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La ansiedad lleva a Tania Álvarez a bajarse del ring de boxeo: "No lo disfrutaba y necesitaba desconectar"

La ansiedad lleva a Tania Álvarez a bajarse del ring de boxeo: "No lo disfrutaba y necesitaba desconectar"

Publicidad

Deportes

Dani Carvajal atiende a los medios antes del entrenamiento

Varios futbolistas de la Liga, investigados por la compra de relojes de lujo de contrabando

Carlos Alcaraz en Montecarlo

Alcaraz sufre ante Etcheverry para alcanzar los cuartos en Montecarlo

Rugby entre rejas en Valladolid: deporte, valores y segundas oportunidades

Rugby entre rejas en Valladolid: deporte, valores y segundas oportunidades

La ansiedad lleva a Tania Álvarez a bajarse del ring de boxeo: "No lo disfrutaba y necesitaba desconectar"
Boxeo

La ansiedad lleva a Tania Álvarez a bajarse del ring de boxeo: "No lo disfrutaba y necesitaba desconectar"

El catalán Aleix Espargaró, tras su caída en Sepang
Motociclismo

Aleix Espargaró sufre una dura caída en Sepang: "Sufrí varias contusiones y cuatro vértebras fracturadas"

Eddy Merckx, junto a Mark Cavendish
Ciclismo

Eddy Merckx, ingresado por una infección en la cadera: "Tenía un dolor increíble"

'El caníbal', leyenda del ciclismo, lleva una semana ingresado en una clínica a sus 80 años.

Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa en Valdebebas
LaLiga EA Sports

Arbeloa: "Los pitos forman parte de la exigencia de esta afición y lo veo normal"

El entrenador del Real Madrid asegura que ante el Girona no piensa en rotaciones y que está desenado jugar en el Allianz Arena. "Queremos que llegue el partido de Múnich y probar de lo que somos capaces", asegura Álvaro Arbeloa.

Danny León, con la Luna de fondo

Danny León 'conquista' la Luna sobre su tabla de skate

El Papa León XIV junto a un jugador de los los Harlem Globetrotters

El Papa León XIV sorprende con sus habilidades baloncestísticas al recibir a los Harlem Globetrotters

La jugada entre Pubill y Musso en el Camp Nou

¿Era penalti o el balón no estaba en juego? La acción de Pubill que le pudo costar muy cara al Atlético

Publicidad