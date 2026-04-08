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DECLARACIÓN RENTA

Arranca la campaña para presentar la declaración de la Renta 2025 - 2026: tienes hasta el 30 de junio

Arranca la campaña de la renta 2025. Desde hoy los 20 millones de contribuyentes podrán entregar las declaraciones de forma telemática. Los canales telefónicos y presenciales estarán disponibles más adelante. Deben hacer la declaración toda persona que supere los 22.000 euros de ganacia anuales.

Declaración de la Renta

Desde hoy y hasta el 30 de junio se podrá presentar la declaración del IRPF | Información sobre la IA

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Ángel Pinto
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Desde hoy, 8 de abril, 20 millones de contribuyentes deberán declarar los rendimientos obtenidos durante el año 2025. Ya se pueden consultar los datos fiscales y similar el resultado es el llamado Borrador. Para los que no lo recuerden o para los que sea la primera vez este borrador lo deben entregar, la Agencia Tributaria explica paso a paso cómo hacerlo.

La declaración de la renta no nos gusta pero casi todos entendemos que es necesaria y desde este miércoles se puede presentar a través del canal Online de la Agencia Tributaria es el llamado borrador. Un documento preliminar, pero los expertos avisan. Jorge Piedrafita abogado nos explica que "los borradores suelen ser erróneos pues hay datos que no son correctos o no existen.

Más de 20 millones de contribuyentes tenemos la cita anual con Hacienda. Todos los trabajadores que superen los 22.000 euros anuales. Pero, ¿Qué ocurre si tenemos pareja declaración conjunta o individual? El abogado Jorge Piedrafita dice que sólo es rentable hacer la declaración conjunta si uno de los miembros de la pareja recibe muy poco dinero.

Si nos retienen mucho o poco es cuestión de cada uno. Perdemos mucho dinero por no conocer o acreditar reducciones o deducciones que existen. Hasta el 30 Junio tenemos tiempo para hacerla on-line, con cita previa, telefónica o presencial.

Principales fechas

  • 8 de abril: Empieza la campaña de la renta 2025-26. A partir de este día se puede presentar la declaración por internet.
  • 29 de abril: Se abre el plazo para pedir cita previa para el plan "Le Llamamos".
  • 6 de mayo: Empieza la atención telefónica da la Agencia Tributaria.
  • 29 de mayo: A partir de este día se puede solicitar cita presencial.
  • 1 de junio: Es el último día para domiciliar el pago si la declaración sale a ingresar.
  • 29 de junio: Es el último día para solicitar cita.
  • 30 de junio: Cierre de la campaña. Es el último día para presentar la declaración.

Los contribuyentes que quieran liquidar sus cuentas con el fisco pueden presentar la declaración desde este miércoles a través de la aplicación o la página web de la Agencia Tributarias. (Renta WEB), una gestión que puede realizar mediante dni o certificado electrónico, la aplicación Clave móvil o el número de referencia.

Como todos los años, la campaña finaliza el día 30 de junio. El 29 del mismo mes es el último día hábil para solicitar cita en la Agencia Tributaria, y el 25 es la fecha límite para domiciliar el pago de las declaraciones con resultado a ingresar a Hacienda, solo se precisa el IBAN y elegir entre el pago en una única cuota o de forma fraccionada.

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