Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Caso mascarillas

Juicio por el 'caso mascarillas': Turno para Carmen Pano, la empresaria que dice haber llevado a la sede del PSOE 90.000 euros en efectivo

La empresaria Carmen Cano asegura que llevó en dos ocasiones dinero en efectivo a la sede del PSOE por indicación de Aldama.

La investigada Carmen Pano a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el ‘caso hidrocarburos’, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España).

Juicio por el 'caso mascarillas': Turno para Carmen Pano, la empresaria que dice haber llevado a la sede del PSOE 90.000 euros en efectivo | Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

La declaración de la empresaria Carmen Pano cerrará la primera semana del juicio que sienta en el banquillo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama por presunta corrupción.

Carmen Pano afirmó haber llevado en efectivo 90.000 euros a la sede del PSOE. Tanto ella como su hija Leonor están investigadas en la Audiencia Nacional por un fraude millonario en el sector de hidrocarburos. Hoy es el turno de las dos y del hombre que trasladó en coche a Pano para la presunta primera entrega del dinero.

La empresaria asegura que llevó dos bolsas de 45.000 euros cada una a Ferraz por orden del comisionista Víctor de Aldama, quien sin embargo negó recientemente esta versión. "Esta señora nunca ha entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz porque yo se los haya dado", dijo Aldama ante el juez.

Carmen Pano está siendo investigada por un supuesto fraude de 182,5 millones de euros de IVA en hidrocarburos entre 2022 y 2024.

El Tribunal Supremo pondrá con la jornada de hoy fin a la primera semana del juicio en el que Ábalos afronta una petición de 24 años de cárcel; Koldo García, 19 y medio; y Aldama, 7. Tanto Ábalos como Koldo están en prisión provisional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Salen a la luz unos audios que revelan que el Gobierno sabía que habría un apagón: "Creo que vamos a ver un cero gordo"

Trabajadores en una torre eléctrica

Publicidad

España

La investigada Carmen Pano a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el ‘caso hidrocarburos’, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España).

Juicio por el 'caso mascarillas': Turno para Carmen Pano, la empresaria que dice haber llevado a la sede del PSOE 90.000 euros en efectivo

El exdirector de Gestión Administrativa en Adif de los trabajos encargados a Tragsatec, Ignacio Zaldívar García.

Un ex alto cargo de Adif revela que Ábalos llamó a Pardo de Vera porque "molestaban" a Jéssica Rodríguez

Bolaños

El Gobierno elevará a 16 años el consentimiento sobre la propia imagen

Exdirector de Logirail afirma que Claudia Montes trabajó después de un inicio "irregular" y niega indicaciones de Ábalos
CASO MASCARILLAS

Madrugaba, desayunaba, subía un story a redes y se iba a leer libros... así era la 'jornada laboral' de Claudia Montes, ex Miss Asturias

EL gato de Jéssica y Ábalos
Juicio mascarillas

El gato 'Pequeño Ratón', sería el motivo por el que el exministro siguió pagando el piso de lujo de Jéssica

Trabajadores en una torre eléctrica
Apagón

Salen a la luz unos audios que revelan que el Gobierno sabía que habría un apagón: "Creo que vamos a ver un cero gordo"

Los archivos de audio demuestran que semanas antes de que se produjeran los cortes, descubrieron que la inestabilidad en las tensiones era consecuencia de la falta de inercia en el sistema.

Ex Miss Asturias, Claudia Montes, a su llegada al Tribunal Supremo
Caso Koldo

Claudia Montes reconoce que "algo hicieron detrás" Koldo y Ábalos: "En ningún momento me dijo 'oye te he enchufado'"

'Miss Asturias' declara en el Supremo y afirma haber tenido una relación "virtual" con Koldo y de "amistad y laboral" con Ábalos.

Jéssica Rodríguez

Jéssica admite que nunca llegó a trabajar en Ineco y que fue contratada como asistente del hermano de Koldo

La ministra de Igualdad, Ana Redondo en una rueda de prensa.

El Gobierno manda al Congreso el blindaje del aborto en la Constitución: "Es completamente constitucional"

Jessica Rodríguez, ex pareja del exministro José Luis Ábalos, en su llegada al Tribunal Supremo

Jessica Rodríguez niega en el Supremo ser prostituta: "Soy dentista y estoy colegiada"

Publicidad