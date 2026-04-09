Juicio por el 'caso mascarillas': Turno para Carmen Pano, la empresaria que dice haber llevado a la sede del PSOE 90.000 euros en efectivo

La declaración de la empresaria Carmen Pano cerrará la primera semana del juicio que sienta en el banquillo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama por presunta corrupción.

Carmen Pano afirmó haber llevado en efectivo 90.000 euros a la sede del PSOE. Tanto ella como su hija Leonor están investigadas en la Audiencia Nacional por un fraude millonario en el sector de hidrocarburos. Hoy es el turno de las dos y del hombre que trasladó en coche a Pano para la presunta primera entrega del dinero.

La empresaria asegura que llevó dos bolsas de 45.000 euros cada una a Ferraz por orden del comisionista Víctor de Aldama, quien sin embargo negó recientemente esta versión. "Esta señora nunca ha entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz porque yo se los haya dado", dijo Aldama ante el juez.

Carmen Pano está siendo investigada por un supuesto fraude de 182,5 millones de euros de IVA en hidrocarburos entre 2022 y 2024.

El Tribunal Supremo pondrá con la jornada de hoy fin a la primera semana del juicio en el que Ábalos afronta una petición de 24 años de cárcel; Koldo García, 19 y medio; y Aldama, 7. Tanto Ábalos como Koldo están en prisión provisional.

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