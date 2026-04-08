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'TACO': el apodo que enfada a Donald Trump y le cuestiona por recular con sus amenazas

El acrónimo, viral en redes y surgido en medios internacionales, retrata al presidente como alguien que lanza ultimátums y que luego recula.

'Trump Always Chicken Out'

'TACO': el apodo que enfada a Donald Trump y le cuestiona por recular con sus amenazas | Antena 3 Noticias

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Paula Hidalgo
Publicado:

En redes sociales, en memes y hasta en medios internacionales. Un apodo se ha instalado alrededor de Donald Trump que no le hace ninguna gracia, llegando a incluso enfurecerle públicamente: 'TACO'. Cuatro letras que resumen una crítica directa a su forma de actuar: 'Trump Always Chicken Out', lo que significa que Trump siempre se acobarda.

El término no es nuevo, pero ha ganado fuerza en las últimas semanas, Fue un periodista del Financial Times quien lo popularizó durante la guerra comercial con China, para describir un patrón repetido: amenazas contundentes que acaban suavizándose o directamente desapareciendo.

Ahora, ese mismo esquema se repite en la guerra con Irán. Ultimátums de 48 horas que se alargan, plazos "definitivos" que dejan de serlo y decisiones que se posponen una y otra vez. La percepción, para sus críticos, es clara: más ruido que realidad.

Enfado en la Casa Blanca

El fenómeno ha ido más allá, pues la etiqueta TACO se ha convertido en un meme viral. Imágenes de Trump caracterizado como una gallina acompañan un mensaje frecuente: amenaza primero, retrocede después. Y este retrato no ha sentado nada bien en la Casa Blanca. El propio Trump ha reaccionado con dureza. "No vuelvas a decir eso, es muy desagradable", espetó después de que le preguntaran por el acrónimo.

No es la primera vez que se le acusa de dar marcha atrás. Ha amagado con salir de la OTAN y no lo ha hecho. Ha endurecido su discurso migratorio para luego rectificar retirando al líder del ICE tras sus actuaciones polémicas. En política internacional, esa dinámica genera división. Para algunos, se trata de movimientos tácticos, una forma de presionar sin cruzar determinadas líneas. Para otros, es una señal de imprevisibilidad que destruye su credibilidad.

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