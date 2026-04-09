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El portavoz de las víctimas de Adamuz, tras conocer que la vía se rompió 22 horas antes: "Es increíble que puedan pasar estas cosas en el siglo XXI"

Mario Samper criticó que la detección de fallos dependa de inspecciones visuales en lugar de sistemas automatizados y asegura que el accidente "se podría haber evitado".

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Daniel Caballero
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Las nuevas investigaciones sobre el accidente de tren ocurrido en Adamuz apuntan a un posible fallo en los sistemas de señalización, ya que, según los agentes, las alertas no se activaron pese a que la vía presentaba defectos. Además, el informe señala que el empleado que revisó la documentación de los raíles no tenía la titulación específica, y que los operarios que inspeccionaron el tramo carecían de la experiencia mínima requerida, lo que podría implicar responsabilidades del Ministerio de Transportes.

El portavoz de la Asociación de Víctimas, Mario Samper, ha asegurado que ya tenían indicios de que la vía estaba dañada desde el día anterior. "Había un indicio claro de que la vía estaba rota desde el día anterior", afirmó, explicando que detectaron una caída de tensión sostenida en la red que evidenciaba el problema.

Según Samper, a pesar de estas señales, varios trenes circularon por la zona durante esa jornada: "Pasaron por allí veinte o veinticinco trenes durante todo el día, y cualquiera de esos trenes podía haber provocado el accidente". En este sentido, indicó que es "lamentable que no funcione el sistema para que se hubiera sabido de esta circunstancia".

Las víctimas también han mostrado su preocupación por la falta de cualificación del personal encargado de revisar la vía. "Es increíble que puedan pasar estas cosas en el siglo XXI", señaló Samper, quien criticó que la detección de fallos dependa de inspecciones visuales en lugar de sistemas automatizados. "Debe haber unos sistemas implementados que puedan saber inmediatamente que hay una rotura de carril", añadió, insistiendo en que "se podría haber evitado perfectamente".

En cuanto a las posibles acciones legales, la asociación ya trabaja con sus abogados para llevar el caso ante los tribunales. "Esto está en manos de nuestros abogados y llegaremos hasta las últimas consecuencias", aseguró el portavoz, quien no descarta que se deriven responsabilidades penales, aunque subrayó que será la justicia quien lo determine.

Asimismo, Samper criticó la actitud de algunos responsables institucionales tras las reuniones mantenidas: "Siempre es otra gente la que tiene la culpa", lamentó, en referencia a lo que considera una falta de asunción de responsabilidades. Por otro lado, valoró positivamente el contacto con organismos europeos: "Salimos bastante satisfechos", indicó sobre su encuentro con la Agencia Ferroviaria Europea, destacando que este apoyo les aporta cierta tranquilidad. Las víctimas insisten en que continuarán reclamando justicia y responsabilidades por un accidente que, según sostienen, podría haberse evitado.

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