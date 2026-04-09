Rugby entre rejas en Valladolid: deporte, valores y segundas oportunidades

Cada lunes y miércoles las puertas de la prisión se abren para recibir a los entrenadores del Club El Salvador de Rugby de Valladolid. Para los reclusos, ese momento supone mucho más que una simple actividad deportiva: es su espacio de aire libre, una vía de escape y una oportunidad para reconstruirse a través de valores como el respeto, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

"Llueve, truene....", resume uno de los internos, que no perdona ningún entrenamiento. La constancia es una de las claves de un proyecto que combina deporte y reinserción social.

"Nos echamos unas risas"

Porque el rugby, en este contexto, va más allá del juego. "Nos echamos unas risas", explica una de las reclusas, destacando el componente terapéutico de una actividad que también sirve como distracción y válvula de escape dentro del centro penitenciario.

Además, el deporte contribuye a mejorar la convivencia. Desde Cáritas subrayan que este tipo de iniciativas ayudan a gestionar mejor los conflictos entre internos: "Hacen que los que tengan los resuelvan mejor".

Una experiencia que deja huella en quienes participan. "Una mezcla bonita de sentimientos", describe uno de los jugadores. Y también hay espacio para los resultados deportivos: "Les hemos conseguido ganar", apuntan desde el proyecto.

"Que cuente conmigo fuera"

El vínculo con el rugby no se queda dentro de los muros: "Que cuente conmigo fuera", asegura otro interno, convencido de que seguirá ligado a este deporte tras recuperar la libertad.

En Villanubla, cada entrenamiento es algo más que un partido: es una oportunidad de cambio en la que, al final, todos ganan.

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