Aleix Espargaró sufre una dura caída en Sepang: "Sufrí varias contusiones y cuatro vértebras fracturadas"

Susto y de los grandes para Aleix Espargaró, piloto probador del fabricante japonés Honda. El de Granollers se ha fracturado cuatro vértebras al caerse durante unas pruebas privadas para su departamento de competición Honda Racing Corporation (HRC) en el circuito malasio de Sepang y tuvo que ser trasladado al centro médico 'Aurelius Hospital Negeri Sembilan', en el que se confirmó la fractura de cuatro vértebras, con la posibilidad de tener que pasar por el quirófano.

El piloto catalán de 36 años ha explicado lo ocurrido en sus redes sociales, tranquilizando al mundo del motor.

"El martes, durante los entrenamientos aquí en Sepang, sufrí una caída muy fuerte. Sufrí varias contusiones y cuatro vértebras fracturadas, aunque por muy poco, y, afortunadamente, no afectaron a la médula espinal", explica Aleix Espargaró en su cuenta de Instagram.

"Tras unos días en el Hospital CU Aurelius, donde me han tratado increíblemente bien, ahora puedo volar a casa con Laura, que ha venido al rescate desde el otro lado del mundo (una vez más, y ya he perdido la cuenta…) y allí evaluaremos si es necesaria una intervención quirúrgica en Quirón Dexeus", apunta el ganador de tres carreras en MotoGP y 12 podios en el campeonato mundial de motociclismo.