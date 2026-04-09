Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Ciclismo
Tour de Francia
Vuelta a España

Ciclismo

Eddy Merckx, ingresado por una infección en la cadera: "Tenía un dolor increíble"

'El caníbal', leyenda del ciclismo, lleva una semana ingresado en una clínica a sus 80 años.

Eddy Merckx, junto a Mark Cavendish

Eddy Merckx, junto a Mark CavendishGetty

Publicidad

El mundo del ciclismo sigue en vilo las noticias sobre Eddy Merckx, leyenda viva del ciclismo mundial, que lleva una semana ingresado en una clínica a raíz de una infección en la cadera, que se fracturó hace dos años, según informa este jueves el diario DH Les Sports.

"El cinco veces ganador del Tour de Francia está actualmente con antibióticos mientras espera a que la infección remita", apunta la información del citado diario, donde se explica que la previsión es que Eddy Merckx pase por el quirófano el próximo lunes.

El cinco veces campeón del Tour de Francia y ciclista más laureado de todos los tiempos (525 victorias, con 5 Tours de Francia, 5 Giros de Italia y 1 Vuelta a España) se fracturó la cadera hace dos años mientras montaba en bicicleta. Desde entonces, el 'ogro de Tervouren' ha tenido que ser operado seis veces y se le reemplazó la prótesis de titanio que se le colocó inicialmente.

"Estoy en la clínica desde el lunes pasado. Había una nueva inflamación en mi cadera. Tenía un dolor increíble. Han intentado solucionar el problema con un tratamiento intensivo de antibióticos, pero no termina de funcionar. Presumiblemente ahora me operarán de nuevo el lunes", señala el propio Eddy Merckx al medio Nieuwsblad.

Eddy Merckx, nacido en Meensel-Kiezegem, Bélgica, el 17 de junio de 1945, está considerado como el mejor ciclista de todos los tiempos al lograr 525 victorias en su etapa como profesional, entre 1965 y 1978. El exciclista belga cuenta con cinco Tour de Francia, cinco Giros de Italia y una Vuelta a España.

Además, el 'Canibal' logró tres triunfos en las París-Niza, siete en la Milán-San Remo, dos victorias en el Tour de Flandes, tres París-Roubaix, tres Flecha Valona, dos Amstel Gold Race, cinco Lieja-Baston-Lieja y dos Giros de Lombardía. Eddy Merckx también fue tres veces campeón del mundo en ruta (1967, 1971 y 1974).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Papa León XIV sorprende con sus habilidades baloncestísticas al recibir a los Harlem Globetrotters

El Papa León XIV junto a un jugador de los los Harlem Globetrotters

Publicidad

Deportes

Eddy Merckx, junto a Mark Cavendish

Eddy Merckx, ingresado por una infección en la cadera: "Tenía un dolor increíble"

Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa en Valdebebas

Arbeloa: "Los pitos forman parte de la exigencia de esta afición y lo veo normal"

Danny León, con la Luna de fondo

Danny León 'conquista' la Luna sobre su tabla de skate

El Papa León XIV junto a un jugador de los los Harlem Globetrotters
Baloncesto

El Papa León XIV sorprende con sus habilidades baloncestísticas al recibir a los Harlem Globetrotters

La jugada entre Pubill y Musso en el Camp Nou
Fútbol

¿Era penalti o el balón no estaba en juego? La acción de Pubill que le pudo costar muy cara al Atlético

Hansi Flick, gesticula junto al cuarto árbitro en la banda del Camp Nou
Champions League

Hansi Flick, muy crítico con el VAR en la acción de Musso y Pubill: "Es una acción clara de segunda amarilla y penalti"

El entrenador del Barcelona considera que debió señalarse penalti y expulsión a Pubill por mano. "No entiendo para qué tenemos el VAR", aseguró Flick.

Alexander Sørloth celebra el segundo gol ante el Barcelona en el Camp Nou
Champions League

El Atlético de Madrid asalta el Camp Nou y encarrila la eliminatoria ante un Barça con 10

La expulsión de Cubarsí y el gol de Julián antes del descanso han sido determinantes en este partido. Sorloth, por su parte, fue el responsable del 0-2. Ambos equipos se verán en la vuelta en el Metropolitano.

Usain Bol, en la grada del Masters de Montecarlo

Usain Bolt se moja y elige entre Alcaraz y Sinner: "Le conocí en España una vez, así que..."

Carlos Alcaraz, en acción en Montecarlo ante Sebastián Báez

Boris Becker, rendido ante Alcaraz: "Es un jugador fascinante, lo que necesitaba el mundo del tenis"

Daniil Medvedev destrozando su raqueta en su partido ante Matteo Berrettini

Matteo Berrettini le endosa un doble 6-0 a Daniil Medvedev en Montecarlo y el ruso pierde los papeles

Publicidad