Eddy Merckx, ingresado por una infección en la cadera: "Tenía un dolor increíble"

El mundo del ciclismo sigue en vilo las noticias sobre Eddy Merckx, leyenda viva del ciclismo mundial, que lleva una semana ingresado en una clínica a raíz de una infección en la cadera, que se fracturó hace dos años, según informa este jueves el diario DH Les Sports.

"El cinco veces ganador del Tour de Francia está actualmente con antibióticos mientras espera a que la infección remita", apunta la información del citado diario, donde se explica que la previsión es que Eddy Merckx pase por el quirófano el próximo lunes.

El cinco veces campeón del Tour de Francia y ciclista más laureado de todos los tiempos (525 victorias, con 5 Tours de Francia, 5 Giros de Italia y 1 Vuelta a España) se fracturó la cadera hace dos años mientras montaba en bicicleta. Desde entonces, el 'ogro de Tervouren' ha tenido que ser operado seis veces y se le reemplazó la prótesis de titanio que se le colocó inicialmente.

"Estoy en la clínica desde el lunes pasado. Había una nueva inflamación en mi cadera. Tenía un dolor increíble. Han intentado solucionar el problema con un tratamiento intensivo de antibióticos, pero no termina de funcionar. Presumiblemente ahora me operarán de nuevo el lunes", señala el propio Eddy Merckx al medio Nieuwsblad.

Eddy Merckx, nacido en Meensel-Kiezegem, Bélgica, el 17 de junio de 1945, está considerado como el mejor ciclista de todos los tiempos al lograr 525 victorias en su etapa como profesional, entre 1965 y 1978. El exciclista belga cuenta con cinco Tour de Francia, cinco Giros de Italia y una Vuelta a España.

Además, el 'Canibal' logró tres triunfos en las París-Niza, siete en la Milán-San Remo, dos victorias en el Tour de Flandes, tres París-Roubaix, tres Flecha Valona, dos Amstel Gold Race, cinco Lieja-Baston-Lieja y dos Giros de Lombardía. Eddy Merckx también fue tres veces campeón del mundo en ruta (1967, 1971 y 1974).