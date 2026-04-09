El teniente Juan Antonio del Castillo, sobre el acuerdo del alto el fuego: "Hacen falta elementos verificables"

La incertidumbre marca el proceso de negociación entre Estados Unidos e Irán. El teniente general retirado Juan Antonio del Castillo señala que existe una "confusión" en torno a los objetivos y al propio alcance de las conversaciones, lo que complica la posibilidad de alcanzar un acuerdo sólido.

Explica que las partes han manejado diferentes listas de objetivos, desde los 15 iniciales planteados por Estados Unidos hasta los 5 y posteriormente 10 propuestos por Irán, sin que exista un consenso.

Según este, también "se confunden lo que es un acuerdo de paz con un tratado de paz". Mientras que el primero necesita elementos "fácilmente identificables, activables y desactivables", como podría ser el control del Estrecho de Ormuz, un tratado de paz implicaría el control del material radiactivo, difícil de verificar y prácticamente irreversible una vez aplicado.

"El alto al fuego es realmente lo que necesita son elementos en lo que sean fácilmente identificables, activables y desactivables como por ejemplo el Estrecho de Ormuz. Mientras que los del tratado de paz como los del material radiactivo son desactivables y muy difícilmente verificables en su totalidad, y una vez implementados no son reversibles", señala.

No obstante, ambas partes están dispuestos continuar las negociaciones, que comienzan el viernes, y han confirmado la presencia de sus delegaciones en Islamabad. Sin embargo, el general apunta que "por parte de EE.UU. se ve que no hay una coincidencia absoluta entre la postura de los estadounidenses e Israel", lo que se trata de "una fuente de discrepancia que puede peligra". Mientras que "por parte de irán es que el problema tiene un sistema de mando distribuido que cualquiera de las partes puede salirse del guion del tratado".

"Impresión de descoordinación"

Además, del Castillo apunta a que la sobreexposición mediática no favorece las negociaciones. Considera que las declaraciones públicas y la participación de los medios dificultan el "elemento sorpresa", muy importante en este tipo de procesos.

Menciona como ejemplo la filtración que puso en peligro el rescate de un tripulante de un F-15, "lo que lleva es a especie de descoordinación, la impresión de descoordinación". No obstante, matiza que los equipos encargados de impulsar el proceso están "muy bien conectados", aunque las manifestaciones públicas "no parecen muy sólidas".

Israel aprovecha la situación

Y sobre lo ocurrido ayer en Oriente Medio con Israel lanzando 160 bombas en diez minutos sobre el Líbano tras el anuncio del tratado de paz, y ha dejado 250 muertos, considera que está ligado a su historia. Desde la creación del Estado de Israel, el país ha vivido casi siempre conflictos.

Por ello afirma que Israel busca "alargar lo más posible" el tiempo hasta el próximo enfrentamiento, y "aprovecha hasta el último momentos las oportunidades que le deja la situación".

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