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La ansiedad lleva a Tania Álvarez a bajarse del ring de boxeo: "No lo disfrutaba y necesitaba desconectar"

Tania Álvarez es triple campeona de Europa de boxeo, la más joven de la historia con apenas 20 años. Se retiró hace unos meses tras su última pelea: era cuarta en el ranking mundial pero tomó la decisión de abandonar.

La ansiedad lleva a Tania Álvarez a bajarse del ring de boxeo: "No lo disfrutaba y necesitaba desconectar"

La ansiedad lleva a Tania Álvarez a bajarse del ring de boxeo

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Vanessa Blasco
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Después de su ultimo combate de boxeo el 12 de abril de 2025, en el que Tania Álvarez se proclamó campeona de Europa por tercera vez, quebró. Su apatía por el boxeo, el deporte que había sido su vida hasta entonces, y la falta de ganas por ponerse unos guantes le hicieron parar y pensar. "Me costaba mucho ponerme los guantes, no quería entrenar, no lo disfrutaba y yo necesitaba desconectar", así nos cuenta Tania a Antena 3 Deportes como empezó a sentir que el boxeo ya no la ilusionaba como cuando empezó.

Ella comenzó a boxear con 14 años y se ha retirado con 24. Diez años en los que ha vivido por y para el boxeo día tras días sin descanso. Ha sido tres veces campeona de Europa y es la única española que ha peleado en el Madison Square Graden, donde dejó en muy buena posición el boxeo femenino español. Fueron muchos los títulos conseguidos y disfrutados pero todo a mucha velocidad.

"Ir de una a otra sin parar, sin descansar, sin desconectar fue lo que me hizo sentir esta sensación de agobio y esta ansiedad", así explica Tania las sensaciones que le llevaron a tomar la decisión de parar.

"Me costaba muchísimo estar sin la familia, ni los amigos"

Eran muchas y muy duras las exigencias que cumplir si quería mantenerse en lo más alto. Tania echaba mucho de menos el tiempo con la familia, otra de las cosas que le hizo plantearse su retirada. "Yo en un mes llegaba a bajar diez kilos. Me costaba muchísimo estar sin la familia, ni los amigos", reconoce la ya exboxeadora.

Ahora compara su pasión por el boxeo como una relación de amor que al final se convirtió en tóxica. "Me enamoré del boxeo y lo acabé viviendo como una relación tóxica", admite Tania sobre su relación con su deporte favorito.

Con el paso de los días y la falta de ganas de ponerse unos guantes, Tania tomó la decisión de poner fin a su trayectoria deportiva. "Creo que uno tiene que escucharse a uno mismo y atreverse a dar el paso", con esta seguridad decidió alejarse de su pasión.

Ahora a sus 24 años disfruta de su día sin la presión diaria de entrenar ni de la competición, se dedica a sí misma y a disfrutar de los planes propias de una persona joven, que durante muchos años no ha podido hacer. Familia, amigos, viajes y sólo por matar el gusanillo volvería a subirse a un ring pero nunca más obligada por la competición.

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