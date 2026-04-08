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Nueva reunión fallida entre Sindicatos y Ministerio de Sanidad: el Comité de Huelga no acepta la intermediación externa

Los Sindicatos Médicos y el Ministerio de Sanidad se reunían con la intención de seguir trabajando en el Estatuto Marco, llegar a acuerdos sobre puntos en los que no se había avanzado lo suficiente, y así desconvocar la huelga prevista para el 27, 28, 29 y 30 de abril.

Los m&eacute;dicos se concentran frente al Hospital Puerta del Hierro en la quinta jornada de huelga general

Los médicos se concentran frente al Hospital Puerta del Hierro en la quinta jornada de huelga generalEUROPAPRESS

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Andrea Fernández
Publicado:

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) se reunían de nuevo con el Ministerio de Sanidad. En este encuentro esperaban llegar a acuerdos y acercar posturas sobre puntos en los que no se había avanzado lo suficiente, siempre con el desarrollo del Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco como objetivo final.

El encuentro apenas ha empezado, ya que los sindicatos no querían en la mesa negociadora la figura de mediador, según dicen, interpuesta por el Ministerio, sin acuerdo previo. La intermediación vendría de la mano de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), una organización representativa de pacientes a nivel estatal.

Víctor Pedrera, Secretario General de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), sobre la figura del intermediador: "Es una decisión unilateral del Ministerio, que no se ha negociado con nosotros. No creemos que sea necesario ni positivo que haya un mediador. Un mediador está en medio, debe pactarse por ambas partes y debe tener conocimientos jurídicos en mediación".

Si todo iba bien, podrían desconvocar la huelga nacional prevista para el 27, 28, 29 y 30 de abril. Pero el encuentro ha sido breve, tanto que apenas ha empezado el diálogo. Una vez más, el intento de diálogo entre Sindicatos y Ministerio no ha tenido éxito.

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