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El enigmático mensaje de Giorgina Uzcátegui, ex de Topuria, tras la derrota ante Justin Gaethje: "Esta ceguera suele interpretarse..."

La expareja de Ilia Topuria compartió un pasaje bíblico en sus redes sociales que ha llamado la atención tras la dura derrota del hispano georgiano ante Justin Gaethje.

Giorgina Uzcátegui e Ilia Topuria

Giorgina Uzcátegui e Ilia Topuria Gtres | Antena 3 Noticias

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Ilia Topuria sufrió en el evento especial en la Casa Blanca su noche más dura en la UFC, una derrota que le destronó en el peso ligero y que le dejó completamente desfigurado y rumbo a un hospital de Washington. El estadounidense Justin Gaethje infligió a Topuria (17-1) un castigo durísimo, dejándole sin apenas visión y obligándole a retirarse al final del cuarto asalto de la pelea celebrada en los Jardines de la Casa Blanca con motivo del 80º cumpleaños de Donald Trump y el 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

Al peleador hispano georgiano le espera un duro periodo de recuperación y varios meses fuera del octógono antes de poder plantearse una vuelta a la acción. El porpio Ilia Topuria se pronunció tras la derrota ante Justin Gaethje, reconociendo la superioridad del veterano peleador estadounidense en una noche de la que asegura aprenderá.

"Justin, felicitaciones. Dijiste que dejarías tu marca en mi cara... y lo hiciste. Tomaste la vista de mi ojo derecho en la primera ronda, y al final del segundo, también de mi izquierdo. Sin excusas. Tuve uno de los mejores campamentos de mi vida. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Esa es la naturaleza de este juego. La gloria y el dolor caminan lado a lado. Me curaré. Voy a descansar. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y confía en mí... Esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha", admitió el hispano georgiano en sus redes sociales.

El mensaje de Giorgina Uzcátegui en sus redes sociales
El mensaje de Giorgina Uzcátegui en sus redes sociales | IG: @giorginauzcategui

La realidad es que los últimos meses no han sido sencillos para Ilia Topuria, con un proceso de separación complicado de su expareja Giorgina Uzcátegui. Y, curiosamente, tras la pelea ante Justin Gaethje, la empresaria venezolana ha compartido un pasaje bíblico en sus redes sociales que muchos han interpretado como un mensaje indirecto hacia el propio Ilia Topuria.

"'Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada'. (Hechos 9:8 Tres días después, un discípulo llamado Ananías oró por él y recuperó la vista", se puede leer en la imagen compartida por Giorgina Uzcátegui

"En la tradición cristiana, esta ceguera suele interpretarse como algo más que una pérdida física de visión: simbolizaba que Saulo estaba "ciego" espiritualmente y necesitaba detenerse para ver las cosas de una manera diferente antes de continuar su camino. El camino, la verdad y la vida", finaliza el texto compartido por la empresaria venezolana y expareja de Ilia Topuria.

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