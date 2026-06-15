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Ilia Topuria y su conversación con el médico en pleno octógono: "No veo casi nada"

El hispano georgiano acabó muy lastimado y protagonizó un increíble momento al final del tercer round, cuando tuvo una tensa conversación con el médico de la velada por su limitada visión tras el duro castigo al que le sometió Justin Gaethje.

Ilia Topuria, en su combate ante Justin Gaethje

Ilia Topuria, en su combate ante Justin GaethjeEfe | Reuters

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Ilia Topuria (17-1) cedió su corona del peso ligero en un salvaje combate ante el estadounidense Justin Gaethje en una velada organizada en los jardines de la Casa Blanca en Washington D.C. (Estados Unidos). El Matador pagó muy caro un primer asalto en el que encajó muchos golpes por parte del veterano peleador de Safford (Arizona) y acabó perdiendo su corona de las 155 libras por un K.O. técnico al final del cuarto asalto, cuando su hermano Alexander decidió parar la pelea.

"We finish the fight", se escuchó decir a Aleksander Topuria antes de que el árbitro diera por terminada la pelea. Fue en ese momento en el que terminó el invicto de Ilia Topuria, quien tras 17 triunfos consecutivos en la UFC, sufrió su primera derrota.

La pelea fue una auténtica batalla, con un Justin Gaethje que hizo saltar por los aires todos los pronósticos para coronarse a sus 37 años como nuevo monarca del peso ligero. El estadounidense logró sobrevivir a la letal pegada de Topuria, algo que no habían conseguido leyendas como Alexander Volkanovski, Max Holloway o Charles Oliveira, y abrasó al hispano georgiano a base de golpes, un castigo que finiquitó a 'El Matador'.

Topuria, tras el tercer round ante Justin Gaethje: "No veo casi nada"

El primer round fue clave en el devenir de la pelea, fue ahí donde Topuria sufrió un corte en su ojo derecho tras un 'uppercut' de Justin Gaethje, quien luego le endosó un potente golpe de derecha. El español sufrió un duro castigo en esos primeros cinco minutos, un castigo que acabó pagando con el trascurso de la pelea.

Al final del tercer round, llegó el quizás momento más delicado y tenso de la noche. El médico se acercó a la esquina de Ilia Topuria para ver si el hispano georgiano podía ver ya que era evidente que tenía ambos ojos muy cerrados por culpa de los golpes de Justin Gaethje. En un primer momento parecía que el doctor iba a detener el combate, más aún cuando Topuria admitía que no podía ver. "No veo casi nada", se escuchó decir al ya exmonarca del peso ligero. Pero el ábitro de la pelea aún permitió un round más antes de decretar el final de la misma.

Pese a que el combate siguió, la suerte ya estaba echada para Topuria. El castigo continuó en el cuarto asalto y, al finalizar el mismo, fue el propio hermano de Ilia Topuria quien decidió dar por terminada la pelea. El Matador abandonó el octógono instalado en los jardines de la Casa Blanca con ayuda de su equipo y muy lastimado. Habrá que ver si hay revancha con Justin Gaethje, nuevo campeón con todas las de la ley del peso ligero de la UFC.

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