Rokfeller se despedirá en el Longines Global Champions Tour: "El caballo se lo merece"

Dentro de una semana, el mundo de la hípica se prepara para una emotiva despedida en el concurso de Madrid, donde el destacado caballo Rokfeller se retirará después de una brillante carrera deportiva. A sus 20 años, este ejemplar ha sido un pilar fundamental en la trayectoria del jinete Eduardo Álvarez Aznar, quien ha compartido su profunda conexión con el caballo y la difícil decisión de su retiro.

"Es un caballo muy duro, genéticamente es un caballo muy fuerte y, de hecho, a día de hoy, con 20 años sigue estando en muy buena forma", afirma Álvarez. A lo largo de los años, Rokfeller ha demostrado ser un competidor excepcional y un compañero leal. "Es un caballo en el que yo he confiado mucho durante mucho tiempo y sigo confiando. A día de hoy sigue siendo mi primer caballo", añade el jinete español a Antena 3 Deportes.

El concurso de Madrid tiene un significado especial para Álvarez, quien se ha criado montando en el Club de Campo. "Espero que este año, que es su último concurso en esta pista, que he elegido este sitio porque yo soy jinete de Madrid, me he criado montando aquí. Este caballo es una pista que a él le encanta y es muy especial para los dos", explica el jinete.

"Lo mejor es poder retirarlo estando en plena forma y en la élite de la hípica"

La decisión de retirar a Rokfeller no ha sido fácil. "Es un paso difícil, es el cambio de una etapa. El caballo se lo merece; me ha dado mucho más de lo que me esperaba", confiesa Álvarez. A pesar de que Rokfeller sigue mostrando grandes capacidades para competir al más alto nivel, la elección del momento adecuado para su retiro era crucial.

"Si tenía que elegir un sitio, tenía que ser Madrid. Y ya con esta edad, con 20 años, lo mejor es poder retirarlo estando en plena forma y estando en la élite de la hípica", señala el jinete. Esta despedida representa no solo un cierre para Rokfeller, sino también un homenaje a la conexión única entre un jinete y su caballo.

"Este fin de semana en Madrid va a ser un momento muy emotivo...", concluye Álvarez. La comunidad hípica se une para rendir tributo a Rokfeller y celebrar su legado en la competición. Sin duda, será una despedida inolvidable para todos los amantes del deporte ecuestre. La despedida tendrá lugar en el Longines Global Champions Tour que se celebrará en Madrid del 16 al 18 de mayo.

