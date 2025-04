Polémica en Estados Unidos por la trágica muerte de un jugador de 18 años: falleció al ser obligado a hacer 100 burpees

Un trágico desenlace ha puesto el grito en el cielo en el deporte estadounidense. La dramática muerte de Calvin Dickey, jugador de fútbol americano de 18 años, en julio del año pasado ha puesto en el ojo del huracán ciertos métodos de 'castigo/motivación' deportiva en algunas universidades del país.

Colapsó en su primer entrenamiento al hacer 100 burpees

Este joven y prometedor deportista perdió la vida después de colapsar en el que era su primer entrenamiento en el equipo de la Universidad de Bucknell (Pensilvania) al ser obligado por el entrenador a realizar 100 burpees (conocido también como salto de rana). Gran parte del equipo tuvo que afrontar cierto 'castigo' como parte de una intensa rutina física.

Dickey entró en colapso en pleno entrenamiento y murió dos días (12 de julio de 2024) después en un hospital debido a una rabdomiólisis (enfermedad producida por necrosis muscular)

Así anunció su fallecimiento el equipo en el que jugaba: "La familia de fútbol americano de Bucknell lamenta el trágico fallecimiento del estudiante de primer año Calvin Dickey. En estos momentos difíciles, acompañamos en nuestros pensamientos y oraciones a su familia, amigos y compañeros de equipo.

Dickey sufría el rasgo de células falciformes

No obstante, el joven jugador de fútbol americano padecía el rasgo de células falciformes (una copia del gen de la hemoglobina S (falciforme)), y que no es lo mismo que tener la enfermedad como tal (dos copias del gen de la hemoglobina S). Este rasgo lo sufren 2 millones de personas en Estados Unidos, según informa en su web el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre situado en Maryland (EE.UU), y que, por contra, en su mayoría no suelen presentar síntomas y llevan una vida normal. Este rasgo puede afectar a los glóbulos rojos, encargados de transportar el oxígeno a todo el cuerpo, y puede terminar aumentando significativamente el riesgo de sufrir rabdomiólisis (causa de su muerte). Por esta razón, Dickey se expuso a una actividad física muy intensa y su cuerpo, al necesitar más oxígeno de lo habitual, entró en colapso.

Los padres denuncian a la Universidad por negligencia

El problema es que, los padres del fallecido aseguraron que la Universidad de Bucknell conocía este caso médico de su jugador y aun así permitió que se expusiera a tal riesgo. Por ende, los padres del deportista decidieron hace días presentar una demanda por negligencia contra la Universidad de Bucknell.

Los padres han dejado claro en varias entrevistas que la muerte de su hijo fue "100% evitable".

En varios 'comunicados' a través de las redes sociales oficiales del jugador (activas tras su muerte), se explica más detalladamente lo ocurrido y el sentir de la familia: "No tenía anemia falciforme, sino rasgo falciforme, una afección benigna y manejable si se siguen los protocolos de la NCAA. No se siguieron. Sufrió rabdomiólisis tras ser obligado a hacer más de 100 burpees... El 2 de abril, los padres de Calvin presentaron una demanda por homicidio culposo contra la Universidad de Bucknell, ya que su fallecimiento era 100% evitable. Este paso se centra en la verdad, la responsabilidad y la protección de otros atletas. La historia de Calvin es noticia nacional. A pesar del dolor, su familia seguirá luchando por un cambio real en su nombre".

