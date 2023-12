El PGA Tour suspende a Jon Rahm tras su marcha al LIV Golf: ¿Qué torneos no podrá disputar?

El PGA Tour, circuito americano de golf, ha anunciado la suspensión del español Jon Rahm por su "asociación con una serie de torneos no autorizados" después de que este haya firmado un acuerdo millonario para adherirse al LIV Golf, la liga de Arabia Saudí. El de Barrika firmó por 525 millones de euros.

"Se ha notificado a Jon Rahm que está suspendido y ya no es elegible para participar en torneos"

"De acuerdo con las regulaciones de torneos del PGA Tour, se ha notificado a Jon Rahm que está suspendido y ya no es elegible para participar en torneos del PGA Tour debido a su asociación con una serie de torneos no autorizados", apuntó el organismo en un comunicado difundido a los jugadores del que se han hecho eco la cadena estadounidense NBC o la publicación Golf Digest.

"Si se produjeran cambios adicionales, los playoffs de la FedExCup y la lista de puntos de elegibilidad continuarán actualizándose hasta el final del año 2023, con la elegibilidad definitiva para la temporada 2024 fijada para el 31 de diciembre", abunda el comunicado.

Así las cosas, no serán contabilizados en la lista de puntos los resultados cosechados por Rahm en la temporada 2022-2023. Rahm, por ejemplo, ocupaba el puesto 18 del ranking de la FedEx Cup y ganó The Sentry, el American Express y el Genesis Invitational además del Masters de Augusta; uno de los cuatro "grandes", en los que podrá seguir participando.

La decisión tomada con Rahm, que se va tras ganar once trofeos pertenecientes al PGA desde el 2017, tendrá consecuencias para jugadores como el canadiense Mackenzie Hughes, quien asciende hasta el puesto 50 y con ello tendrá garantizada una plaza en los torneos más relevantes del circuito en el 2024.

¿Cuánto dinero pierde?

La medida de PGA, si bien era esperada, es importante. Rahm, por ejemplo, no podrá participar los mejores torneos de Estados Unidos a excepción de los 'grandes'; se perderá, por ejemplo, The Players o la FedEx Cup, que reparte hasta 75 millones de dólares en premios. El fichaje, eso sí, no afecta a su ranking de cara los Juegos Olímpicos de París 2024. Veremos asimismo qué sucede con la Ryder Cup.