Jon Rahm confirma su fichaje por LIV Golf: "El dinero ha pesado, pero no es la única razón"

"Buenas noches, como puedes ver es oficial. Este soy yo después de todos los rumores, algunos ciertos y otros falsos. ,Me he unido oficialmente a LIV Golf". Con estas palabras Jon Rahm, el ganador del Abierto de Estados Unidos (2021) y el Masters de Augusta (2023), desencadenaba un auténtico seísmo en el golf mundial. El jugador más carismático del PGA Tour se unía al circuito sauidí y provocaba una falla en la línea de flotación del PGA. Nada será lo mismo desde que el de Barrika confirmará los rumores de su marcha.

El actual número 3 del mundo aparecía en la cadena FOX News para dar oficialidad a su marcha del PGA Tour y su fichaje por LIV Golf a cambio de una suma millonaria que, pese a que no ha trascendido de forma oficial, muchos medios sitúan entre los 500 y los 600 millones de dólares. Rahm explicó que esa decisión la ha tomado pensando en él y su familia, a la vez que sostiene que su objetivo es que "el golf crezca".

"El dinero es un factor muy importante, pero hay más, como jugar en equipo; mi objetivo es que el golf crezca. No es una decisión fácil, he tenido una gran carrera, hay muchas cosas que pueden ofrecer LIV Golf, comenzando por jugar en equipo. Como profesional no tienes esa ocasión y es muy divertido jugar por algo más que por ti. LIV Golf ha hecho crecer y refresca el mundo del golf", indicó Jon Rahm.

"He tomado esta decisión porque creo que es lo mejor para mí y para mi familia, y todo el mundo con el que he podido hablar me ha dado mucho apoyo. Así que estoy muy cómodo con mi decisión", apuntó Rahm.

El de Barrika no quiso concretar las cifras de su fichaje por LIV Golf, aunque aclaró que no juega al golf por dinero.

"No puedo comentar. Es privado y va a seguir siendo. Fue una gran oferta. El dinero es increíble, pero es verdad lo que dije, no juego al golf por dinero, juego por amor a este deporte. Como marido y padre de familia tengo la obligación de dar las mejores oportunidades a mi familia. Obviamente es un factor, un factor importante en mi decisión, pero hay muchos otros como ser un capitán, ser líder de un equipo, hacer crecer al golf", apuntó Jon Rahm.

La hemeroteca que recordarán durante un tiempo a Rahm

Al golfista vasco le perseguirá durante un tiempo la hemeroteca y la firme posición contra LIV Golf que sostuvo hace año y medio, cuando llego a decir que 400 millones no cambiarían su vida.

"El formato del LIV no me seduce en nada. Vi un poco del Torneo del LIV de Londres y de lo único que se hablaba fue del hecho de que Charl Schwartzel se llevó 4,7 millones de dólares. Creció oyendo historias de Seve y esos grandes jugadores. Las historias de las grandes victorias son mucho más que dinero", declaró Rahm hace año y medio.

Ahora, la duda es si Jon Rahm podrá seguir jugando los torneos principales del PGA Tour y la Ryder Cup, esa competición tan especial para el de Barrika y que el español juega con la misma ilusión con la que su idolo Severiano Ballesteros impulso esa lucha deportiva entre Estados Unidos y Europa.

"Si tengo suerte y todo va bien en el futuro, todavía quiero ser parte de la PGA"

"Si tengo suerte y todo va bien en el futuro, todavía quiero ser parte de la PGA. Si LIV Golf me da la libertad sin entrar en conflicto, quiero ser parte de la PGA y el DP World Tour", explicó anoche Jon Rahm.

"Me encanta la Ryder Cup. He explicado muchas veces lo significativo que es para mí y por supuesto espero poder estar en futuras ediciones", explicó el número 3 del mundo.

"Es un gran riesgo (ir al LIV Golf en cuanto a la Ryder Cup), pero lo he tenido en consideración y, de nuevo, espero poder ser parte del equipo de nuevo", apuntó Rahm.

Por último, el de Barrika expresó su deseo de que el PGA Tour y el LIV Golf unan sus caminos, algo que comenzó a hacer con un principio de acuerdo -todavía no cerrado y pendiente de negociación- alcanzado el pasado junio.

"Han pasado muchas cosas en el golf y hemos visto pasos adelante para unir el deporte", indicó Rahm, quien señaló que su "meta" como golfista es llevar a este deporte "a una mejor posición".