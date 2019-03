Trump responde a los jugadores de la NFL: "Hincar la rodilla no es aceptable, ¡malas audiencias!"

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha contestado a través de Twitter a aquellos jugadores que han protestado contra sus últimas declaraciones sobre Kaepernick.

El presidente usó su herramienta favorita de comunicación, Twitter, para expresar sus pensamientos con lo visto en la jornada de la NFL, donde ha visto una "gran solidaridad por el himno nacional y por el país".

"Estar con el brazos unidos está bien, hincar la rodilla no es aceptable. ¡Malas audiencias!", escribió Trump en su cuenta personal.

Great solidarity for our National Anthem and for our Country. Standing with locked arms is good, kneeling is not acceptable. Bad ratings!

Además, aprovechó para anunciar que los Pittsburgh Penguins, campeones de la NHL, acudirán a la Casa Blanca, algo que celebró llamándoles "gran equipo".

Please to inform that the Champion Pittsburgh Penguins of the NHL will be joining me at the White House for Ceremony. Great team!