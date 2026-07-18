Muere electrocutado un adolescente de 15 años en una atracción de feria

La Fiscalía italiana ha abierto una investigación por un presunto delito de homicidio imprudente contra el propietario de una atracción de feria tras la muerte de Alessio Colletti, un adolescente de 15 años que recibió una fuerte descarga eléctrica en un parque de atracciones de Spotorno, en la región de Liguria.

El investigado es el propietario del denominado "calciómetro", una máquina en la que los usuarios golpean un balón para medir la potencia de su disparo y que estaba utilizando el menor cuando se produjo el accidente, según han informado medios italianos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23.00 horas del jueves 16 de julio. Según las primeras reconstrucciones, Alessio recibió una descarga eléctrica al entrar en contacto con una parte de la estructura de la atracción.

Los servicios sanitarios y los voluntarios de la Cruz Blanca de Spotorno acudieron al lugar e intentaron reanimarlo durante varias horas. Posteriormente, el adolescente fue trasladado en estado crítico al Hospital San Paolo de Savona, donde finalmente falleció.

El menor, natural de Saronno, en la provincia de Varese, se encontraba pasando unos días de vacaciones en Spotorno junto a un amigo y la familia de este. La Fiscalía de Savona ha ordenado la realización de una autopsia para confirmar las causas de la muerte y obtener nuevos elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

El parque de atracciones, precintado

Las autoridades judiciales han decretado el precinto de todo el parque de atracciones mientras continúan las investigaciones sobre el estado de las instalaciones eléctricas y los sistemas de seguridad.

Los investigadores inspeccionaron durante la jornada del viernes las conexiones eléctricas, los mecanismos de protección y los sistemas de puesta a tierra de las diferentes atracciones. También han solicitado documentación relacionada con las autorizaciones de apertura, las inspecciones técnicas y los certificados de seguridad.

Entre las hipótesis analizadas figura la posibilidad de que el agua de una tormenta registrada poco antes del accidente hubiera alcanzado algún componente eléctrico de la atracción. No obstante, esta circunstancia todavía no ha sido confirmada y será objeto de los correspondientes análisis técnicos.

Según las primeras informaciones, Alessio se habría quitado una zapatilla para golpear descalzo el balón antes de entrar en contacto con una parte de la máquina. Los investigadores deberán determinar ahora si existían deficiencias en el aislamiento eléctrico o en los sistemas de puesta a tierra.

Conmoción en su equipo de fútbol

La muerte del adolescente ha causado una fuerte conmoción en Saronno, donde era conocido por su afición al fútbol. Alessio jugaba como centrocampista y era capitán de un equipo de la entidad Amor Sportiva Saronno.

El club ha publicado una fotografía del joven en el terreno de juego acompañada de un lazo negro y del mensaje: "Adiós, Colle, siempre estarás con todos nosotros".

Otras entidades deportivas de la zona también han trasladado sus condolencias a la familia, sus compañeros y la sociedad deportiva. Amigos, antiguos profesores y vecinos han recordado al menor como un joven alegre, activo y apasionado por el fútbol.

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