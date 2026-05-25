Vuelven a ingresar a la reina Margarita de Dinamarca tras detectarle un trombo en la cadera

La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, ha sido ingresada este lunes después de que le detectasen un trombo en la zona de la cadera relacionado con la caída anterior, solo seis días después de recibir el alta por otra intervención.

Según un comunicado de la Casa Real, ha sido hospitalizada en el Hospital del Reino en Copenhague después de que una tomografía mostrase la presencia de "un gran trombo de sangre" en la zona de la cadera, resultado de "una caída anterior".

Tal y como indican, la reina "se encuentra bien dentro de las circunstancias" y está previsto que continúe ingresada "por varios días".

La semana pasada habría recibido el alta del mismo hospital tras cinco días ingresada por una angina de pecho y ser sometida a una angioplastia. Margarita, que abdicó en su hijo Federico en enero de 2024, mantiene el título de reina y sigue participando en actos oficiales.

Qué es una angioplastia coronaria

Se trata de un procedimiento médico utilizado para abrir arterias obstruidas que impiden que la sangre llegue correctamente al corazón.

Durante la operación, los especialistas introducen un pequeño catéter con un balón muy pequeño en su extremo hasta llegar al punto afectado. Una vez llega a ese punto afectado, el balón se infla para ensanchar la arteria y restaurar el flujo sanguíneo.

Esa intervención, a la que se enfrentó Margarita II, parecía haber evolucionado de forma favorable. Los partes médicos que se difundieron insistían en el "buen ánimo" de la reina y confirmaban que seguía recuperándose.

La delicada salud de Margarita II

Este nuevo ingreso ha vuelto a poner el objetivo sobre el delicado estado de salud de la que fue monarca de Dinamarca. Aunque era considerada una de las más longevas de las monarquías europeas, los problemas de salud se han incrementado en los últimos años.

En 2023, tuvo que someterse a una operación de espalda. Posteriormente, sufrió varias caídas y otros ingresos hospitalarios por precaución. Ese deterioro físico fue uno de los motivos de su abdicación en enero de 2024, momento en el que cedió el trono a Federico X tras 52 años de reinado.

Pese a su abdicación, ha seguido participando en actos institucionales y celebraciones familiares.