Archie había estado entrenando con los Bulldogs para la temporada 2019 con el objetivo de debutar en la temporada siguiente. Debido a su "energía y entusiasmo" como el mismo club confiesa, su entrenador, Matt Diskin, le dio la oportunidad al joven jugador contra el Toulouse, disputando los últimos 30 minutos de partido.

"No sabemos nada. Sólo que a la una de la madrugada Archie Bruce era el chaval más feliz del planeta y ahora ya no está con nosotros", explicó John Miller, director de los Batley Bulldogs, al diario 'The Sun'. La familia del jugador ha pedido privacidad en estos momentos difíciles y el mundo del rugby ha mostrado sus condolencias.