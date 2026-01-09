Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner sueltan el bombazo: ¿un dobles juntos?

Los dos mejores del mundo, que se enfrentan este sábado en Corea del Sur, están abiertos a formar una pareja de dobles.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en Corea del Sur

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en Corea del SurEFE

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores jugadores del mundo, disputarán este sábado una exhibición en Corea del Sur, que será la tercera en sus cortas carreras después de las dos finales del Six Kings Slam de Riad. El murciano y el italiano han aparecido comparecido este viernes ante los medios de comunicación y han demostrado el buen rollo que mantienen entre ambos.

De hecho, el español y el italiano, que se han repartido los últimos ocho títulos de Grand Slam, han aprobado la idea de juntarse al menos una vez para jugar un dobles en el circuito.

"Creo que no hay duda sobre quién jugaría el revés y quién la derecha"

Carlos Alcaraz

Alcaraz lo tiene claro: "Creo que no hay duda sobre quién jugaría el revés y quién la derecha, así que... Pero no sé si ya lo hemos hablado. Si lo hemos hecho, fue una o dos veces, lo pensamos, pero al ser jugadores tan centrados en individuales y jugar tantos partidos, torneo tras torneo, a veces se hace muy difícil jugar dobles".

"Pero probablemente desde aquí en Seúl podríamos jugar como compañeros de dobles al menos una vez; sería divertido. Pero creo que yo jugaría la derecha y él el revés, si mi compañero estuviera de acuerdo", ha dicho Carlitos ante la sonrisa del transalpino.

Y Sinner, claro, se ha mostrado a favor: "Estoy de acuerdo en eso. Supongo que yo con el revés, tú con la derecha, pero nunca lo hemos hablado. Creo que sería divertido compartir la pista al menos una vez de forma diferente, del mismo lado. Y, claro, el calendario y nuestra concentración en individuales lo dificultan mucho, porque si avanzas en el torneo de individuales y también juegas dobles, no te recuperas bien. Pero para un torneo, creo que es genial hacerlo y lo hablaremos, quizá este año cuando nos parezca bien, o el año que viene. ¿Por qué no? Será una sorpresa".

Un mes preparándose en Murcia

Alcaraz afronta esta exhibición tras cuatro semanas de preparación en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia como base de entrenamientos y ya sin Juan Carlos Ferrero en su equipo, después de anunciar su separación a mediados de diciembre. El duelo ante Sinner será su único partido antes del Open de Australia, el único Grand Slam que aún no figura en su palmarés.

El encuentro frente al italiano se disputará este sábado 10 de enero, exactamente una semana antes del inicio del torneo australiano, que arrancará el domingo 18 de enero y se prolongará hasta el 1 de febrero. Tras la exhibición, el murciano viajará directamente de Corea a Melbourne y, en caso de alcanzar la final, no regresaría a España hasta el 2 de febrero.

