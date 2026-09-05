Los Gallos triunfan en la primera jornada de la Sail GP en Valencia

La Sail GP está este fin de semana en España. Los Gallos, como se conoce al equipo nacional, compiten en casa por primera vez en la Marina de Valencia.

Los aficionados españoles y demás participantes disfrutan de la velocidad de los catamaranes en un lugar privilegiado de la costa valenciana.

Dos victorias y un segundo puesto este sábado

La embarcación española, comandada por Diego Botín y Florian Trittel, va segunda en la general y cuenta con un grandísimo apoyo de la afición local. Los españoles han firmado una primera jornada prácticamente perfecta, sumando dos victorias y un segundo puesto en las tres regatas disputadas.

Los Gallos sumaron 14 puntos en la primera jornada, liderando así el grupo B y poniéndose por delante incluso de los intratables Flying Roos.

"Mente abierta. Vamos a sacar conclusiones técnicas de hoy y refinaremos cosillas. Obviamente le pedimos un poquito más de viento a Valencia. Los partes son optimistas pero está siendo difícil de predecir. Expectativas bajas. Pero un día así en casa... No podemos pedir más", dijo Botín a los medios este sábado.

De meterse en la final sería la primera vez que lo logran Los Gallos durante un gran premio celebrado en España, ya que no fueron capaces de lograrlo en los cuatro años en los que Cádiz fue sede del SailGP.