Verstappen confiesa que estuvo cerca de salirse de la pista por ver la batalla entre Alonso y Checo Pérez

Más información Así se vivió el podio de Alonso en el garaje de Aston Martin

La brutal batalla que libraron Fernando Alonso y Checo Pérez en Interlagos eclipsó todo lo demás en las últimas vueltas del GP de Brasil. El español y el mexicano se las tuvieron tiesas en un combate por la tercera plaza, una lucha que acabo decantándose por tan solo 53 milésimas a favor del de Aston Martin.

A dos vueltas para el final Checo Pérez lograba adelantar a Alonso, una pasada que parecía definitiva. Pero el ovetense sacó a relucir su tremenda clase para pegarse al de Red Bull en el último giro y adelantarle por el exterior en una maniobra que provocó un terremoto en el trazado brasileño, ese circuito donde Alonso fue campeón del mundo en 2005 y 2006.

La pelea fue de tal magnitud que hasta Max Verstappen, que pilotaba cómodamente hacia una nueva victoria, no perdió detalle de la misma. El neerlandés reconoció que no pudo evitar estar pendiente de las pantallas del circuito para ver lo que ocurría entre su compañero y Alonso.

Mad Max estuvo tan absorto por ese combate que casi se sale en una curva, como él mismo reconoció tras la carrera en Interlagos. "En las últimas dos o tres vueltas ya los estaba viendo. De hecho, casi me voy largo en la curva 4 en la última vuelta por mirarlo en la pantalla", admitía el tricampeón del mundo.

Por fortuna para él, la cosa no fue a más y pudo sumar la 17ª victoria de la temporada y la 52ª de su carrera en la F1. Fernando Alonso aseguró su octavo podio de la temporada, el 106 desde que corre en la F1. El propio Alonso confesó tras la carrera que, cuando Pérez le pasó, pensaba que terminaría cuarto.

"Cuando faltaban cinco vueltas empecé a tirar y en vez de abrir hueco vi que se juntaba cada vez más, no me salían las cuentas. Cuando me adelantó a dos vueltas del final dije 'cuarto, es lo que hay, vamos a asegurar'. Me resigné porque me fui por fuera en la seis, pero se fue él un pelín largo en la 1. No sabía ni si faltaba una vuelta o dos. Pasamos rueda con rueda. Parecía que lo tenía más controlado, pero no era así", explicó el asturiano.

Checó Pérezfelicitó a Alonso y subrayó que es de los pocos pilotos con el que se puede librar una pelea semejante sin acabar chocando.

"Ha sido una pelea de principio a fin porque Alonso es un piloto con el que se puede pelear. Con muy pocos de la categoría se pueden tener este tipo de batallas. Lo he disfrutado porque sé que con él es diferente y se pelea de forma legal", admitió Pérez.