¡Pelos de punta! Así se vivió el podio de Fernando Alonso en el garaje de Aston Martin

Interlagos siempre será un trazado especial para Fernando Alonso. Allí se coronó en dos ocasiones (2005 y 2006) como campeón del mundo de F1 y allí regaló este domingo una de sus grandes actuaciones, una batalla épica frente a Checo Pérez por el tercer cajón del podio. El asturiano aguantó con un coche inferior y fue capaz de dar el zarpazo definitivo en la última vuelta para arrebatar el podio al mexicano.

La diferencia en meta fue tan estrecha (53 milésimas) que hubo que esperar unos segundos pare certificar el podio 106 en la carrera del asturiano. La batalla entre el español y el mexicano fue total y llegó a eclipsar la nueva victoria de Max Verstappen. El propio Alonso compartió un vídeo de Aston Martin en el que se ve como se sufrió y disfrutó en el garaje de la escudería británica.

"Nos encantan las carreras. Gracias equipo @AstonMartinF1", señalaba Fernando Alonso compartiendo un vídeo de Aston Martin en el que se ve la emoción en el box y la explosión de júbilo de los mecánicos al hacerse realidad el tercer puesto del ovetense.

"Cuando 'Checo' me pasó, pensé: 'ok, ya no es posible el podio', pero luego frenó un poco tarde en la curva 1 y lo intenté en la 4. Es un resultado fenomenal para todos en el equipo porque hemos sufrido los dos últimos meses, especialmente en las dos últimas carreras con dos abandonos", explicó Alonso.

"Estamos probando muchas cosas de cara al año que viene, pero no podemos olvidarnos de que aún estamos compitiendo este año", indicó Fernando Alonso.