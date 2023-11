Así fue uno de los mejores finales de carrera de Fernando Alonso: ¡podio por 53 milésimas!

El podio 106 de Fernando Alonso en la Fórmula 1 será recordado durante mucho tiempo. Y no por el número ni por la posición sino por un final de carrera que ya es uno de los mejores de la temporada, de la carrera del asturiano y seguramente de la historia reciente de la competición, y no, no estaba en juego ni el primero ni el segundo puesto.

Era un tercero que sabía a victoria para uno y otro, el asturiano llevaba dos abandonos consecutivos y el mexicano no se subía al cajón desde julio en Spa. Ambos lo necesitaban pero uno tenía bastante mejor coche que otro a pesar de que el Aston hoy fue el tercer mejor coche tras Red Bull y McLaren.

Un final apoteósico

El final fue apoteósico. Alonso marchó tercero durante gran parte de la carrera, con mucho ritmo y poca degradación, pronto se quedó sin rivales (Stroll, Sainz y los Mercedes se quedaron muy atrás) y en el horizonte ya asomaba el avión de Pérez. Después de la última parada por boxes y con unas 18-20 vueltas para el final el mexicano mostró mucha más velocidad y recortaba a Fernando en cada vuelta, la incógnita estaba en ver si el ovetense estaba gestionando. Ni si ni no. Checo simplemente tenía más ritmo.

Aguantó 15 vueltas a Checo y 'cedió' a falta de una y media

Durante nada más y nada menos que 15 vueltas, 'Magic' aguantó las embestidas y la agobiante presión del alerón delantero de Pérez en su nuca, era más rápido y en las dos rectas principales se pegaba y asomaba el morro presionando a su rival. Así estuvimos 15 vueltas pero el mexicano consiguió pasarle a falta de vuelta y media. Alonso era cuarto y había aguantado lo inaguantable, fue milagroso que le retuviera tanto... pero ese premio no era suficiente para el español.

"Cuando Pérez me pasó pensaba que era el final pero..."

"Fueron casi 30 vueltas con la presión de Checo detrás. Cuando me adelantó a dos vueltas del final pensaba que era el final, pero luego vi que frenaba tarde en la curva uno y fui a por ello en la 'cuatro'.", dijo el piloto de 42 años tras bajarse del AM23. Y así fue, se tiró en la curva cuatro y le adelantó en un acción en la que ambos pudieron tocarse. Quedó más palpable que nunca esa frade que dice que 'el que no arriesga no gana'.

'Magic' se jugó los puntos y le pasó a falta de media vuelta

Fernando puso un buen puñado de puntos en riesgo pero decidió lanzarse y le adelantó, ¿el problema? quedaban 3 curvas y el Red Bull estaba pegado, salió mejor y tenía DRS (unos 20km/h de más velocidad).

¡El mexicano cogió rebufo y pasó 53 milésimas después!

Checo apretó los dientes y el pedal derecho para lanzarse con todo en la recta final, y cuando parecía que lo tenía... llegó la línea de meta, que se le hizo algo más corta de lo que hubiera querido: concretamente cuatro metros y 53 milésimas vio antes Fernando la bandera de cuadros de Interlagos.

"Esto es para el equipo, hemos sufrido en los últimos meses con varios abandonos, pero seguiremos luchando hasta la última vuelta", explicó 'Magic' tras el octavo podio de la temporada, el primero desde agosto. A veces, un tercer puesto sabe a victoria, a veces importa más el cómo que el qué... y cuánto importa el saber de donde vienes.