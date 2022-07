Sebastian Vettel se retira de la Fórmula 1

Uno de los más grandes de la historia dice adiós. Sebastian Vettel, piloto alemán de 35 años y ganador de cuatro mundiales de pilotos en la Fórmula 1 ha anunciado su retirada del 'Gran Circo' justo cuando termine la presente temporada con Aston Martin.

"Sebastian Vettel se retirará de F1 al final de la temporada 2022, poniendo fin a una de las mejores carreras en la historia del deporte", ha informado la escudería Aston Martin en su cuenta oficial de Twitter.

La carta de despedida del alemán

"He tenido el privilegio de trabajar con muchas personas fantásticas en la Fórmula Uno durante los últimos 15 años, hay demasiadas para mencionar y agradecer", dice Vettel en el inicio de la carta de despedida.

"La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar para mí, y he pasado mucho tiempo pensando en ello; al final del año quiero tomarme un tiempo más para reflexionar sobre en qué me enfocaré a continuación; tengo muy claro que siendo padre quiero pasar más tiempo con mi familia, pero hoy no se trata de despedirnos", ha asegurado el cuatro veces campeón del mundo.

Dice adiós uno de los más grandes de la historia

Vettel ha ganado a lo largo de su exitosa carrera cuatro Campeonatos Mundiales de Pilotos de Fórmula Uno (2010, 2011, 2012 y 2013), todos con Red Bull, además de tres subcampeonatos en 2009, 2017 y 2018 (los dos últimos con Ferrari).

Además, ocupa el tercer lugar en la lista de ganadores de Grandes Premios de todos los tiempos, con 53 victorias, solo por detrás de Lewis Hamilton (103) y Michael Schumacher (91).

El 'culpable' de dos subcampeonatos de Alonso

El alemán fue un dolor de cabeza para Fernando Alonso cuando el asturiano estaba en Ferrari, ambos protagonizaron una lucha de tú a tú varias temporadas en las que finalmente el alemán y su Red Bull consiguieron imponerse.

Queda en el recuerdo esa carrera de Brasil 2012 donde Fernando fue campeón virtual en la última carrera tras un trompo de Seb en la salida, sin embargo, el alemán remontó y terminó sumando los puntos necesarios para ser campeón. Alonso fue subcampeón en 3 ocasiones, y en dos estuvo muy muy cerca de haber ganado el Mundial.