Robert Kubica se rinde por completo a Fernando Alonso: "Con un coche no competitivo..."

Robert Kubica, expiloto de Fórmula 1, se ha declarado en numerosas ocasiones fan de Fernando Alonso, del que estuvo a punto de ser compañero de equipo en el año 2012. Ahora, tras finalizar la temporada con un Alonso más feliz que una perdiz en Aston Martin, ha vuelto a mostrar su admiración hacia el asturiano.

"¿Alonso? Con un coche no competitivo es el más fuerte"

El polaco admitió en el podcast 'Gurulandia' que en su opinión "Fernando Alonso con un coche no competitivo es el más fuerte de todos".

Así lo demostró el piloto de 42 años en sus temporadas en Ferrari, donde fue subcampeón en 2010, 2012 y 2013 con un coche bastante más inferior al Red Bull, años en los que el alemán Sebastian Vettel terminó llevándose el título mundial.

Kubica no solo se rindió a Fernando sino también a cracks como Verstappen y Hamilton: "Yo siempre digo que en el 90 % de los pilotos que llegaron a los equipos grandes de todas formas iban a hacerlo, porque ves marcianos como Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso... Hay que tener mucha suerte para estar en el lugar adecuado en el equipo adecuado y tener un coche fácil de conducir", aseguró.

"Aunque seas muy bueno si tienes un Williams... te cuesta entrar en el top 15"

El que fuera piloto de Fórmula 1 en escuderías como Sauber, Renault, Williams o Alfa Romeo realizó una reflexión sobre la importancia que tiene el coche en el resultado final: "Yo siempre digo que la F1 en las primeras dos o tres filas es un deporte, pero cuando corres en la parte de atrás... La verdad es que si sacas medio segundo y llevas un Red Bull acabas subiendo en el podio. Y a pesar de que seas un novato, y eres un fenómeno, si tienes un Williams o cualquier equipo pequeño te cuesta estar entre los 15 primeros", explicó.

Alonso: "Cerraré este circo estupendamente"

Afortunadamente a Fernando no le ha pasado esta temporada, pero si alguien ha pasado por todas las clases de la Fórmula 1 ese es 'Magic'. Ha tenido coches buenos, muy buenos, regulares y muy malos, como fue el caso de su segunda época en McLaren, no obstante, es curioso que casi nunca haya tenido el coche más dominante de una temporada. Lo importante es que, según sus propias palabras, este 2023 ha sido junto a 2012 el mejor de su carrera. No es para menos, 8 podios, tres segundos puestos, más de 200 puntos, cuarto puesto en el Mundial de Pilotos, mejor resultado desde 2013... En 2024, más y ojalá que mucho mejor.