Las palabras de Fulgini, piloto envuelto en el accidente mortal de Borja Gómez: "He hecho todo lo que he podido"

El deporte español se vio conmocionado con la muerte del piloto Borja Gómez. El joven de 20 años sufrió un accidente mortal este jueves en el circuito francés de Magny-Cours en el que cayó de su moto y fue arrollado por otro piloto con el que compartía pista, según informaron fuentes del ayuntamiento de su localidad, San Javier.

Filippo Fulgini, uno de los pilotos implicados en el accidente, publicó a través de su perfil en Instagram un desgarrador testimonio de lo ocurrido. "Hoy es uno de los días más difíciles de mi vida", comenzaba el mensaje, "es la primera vez que tengo que lidiar con una situación tan dura. Desafortunadamente, durante los primeros entrenamientos libres en Magny-Cours, a causa de un incidente nos hemos visto envueltos 3 pilotos en una caída", prosigue. "Tras darme cuenta de la situación, he intentado avisar a los demás pilotos ante la falta de banderas. En cuanto he mirado a mi alrededor he visto a mi amigo, mi compañero de pista, en estado muy grave y he intentado hacer todo lo que he podido", añade el piloto.

La ayuda tardó en llegar

Fulgini continúa explicando que fue al lugar donde se encontraba su compañero, "he estado a su lado durante lo que me ha parecido un tiempo infinito mientras esperaba ayuda, que ha tardado en llegar", comenta el italiano sobre la tardanza de la asistencia médica. "Desgraciadamente, no he podido hacer nada y me he sentido con mucha impotencia ante esta situación".

A su vez, ha criticado el hecho de que la competición no se haya detenido, "no estoy de acuerdo en seguir compitiendo el resto del fin de semana, pero es una decisión que no depende de mí", señala. Por último, ha concluido el mensaje mandando el pésame a su familia y expresando la tristeza que siente tras la muerte de Gómez: "Estoy destrozado y solo quiero mandar mis condolencias a toda su familia y amigos más cercanos. Descansa en paz Borja, nunca te olvidaré", concluye.

