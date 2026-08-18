Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, hospitalizado tras una pelea entre sus dos esposas

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha protagonizado uno de los episodios más insólitos de los últimos días en su país. El técnico tuvo que ser trasladado a un centro médico después de sufrir un desmayo mientras intentaba intervenir en una fuerte discusión entre sus dos esposas, Howaida Al-Gharbawi y Dan Adam.

Según ha informado el medio Al-Arabiya, el incidente se produjo en un conocido establecimiento de la costa norte de Egipto y rápidamente llamó la atención de las personas que se encontraban en el local.

La discusión habría comenzado con acusaciones y reproches entre ambas mujeres y terminó subiendo de tono hasta desembocar en un enfrentamiento físico.

Trasladado a un centro médico

Varias de las personas presentes trataron de intervenir para detener la pelea, entre ellas el propio seleccionador egipcio.

Fue entonces cuando Hassan sufrió un desvanecimiento que, según la citada información, estuvo relacionado con el fuerte impacto emocional provocado por la situación.

El técnico tuvo que ser atendido y posteriormente trasladado a un centro médico.

Las imágenes y las informaciones sobre lo ocurrido no tardaron en circular por las redes sociales, convirtiendo el episodio en uno de los asuntos más comentados de las últimas horas en Egipto.

El incidente habría tenido además consecuencias inmediatas en la vida personal del seleccionador.

Según Al-Arabiya, Hassan decidió divorciarse de Howaida Al-Gharbawi, su primera esposa, después de la discusión.

"Los secretos de la casa permanecerán dentro"

La propia Al-Gharbawi se pronunció posteriormente sobre la separación, aunque evitó entrar en detalles sobre lo sucedido.

"Los secretos de la casa permanecerán dentro y no saldrán de ella ni siquiera después del divorcio", afirmó al citado medio.

El episodio llega pocas semanas después de que Hossam Hassan dirigiera a Egipto en el Mundial de 2026, donde la selección africana alcanzó los octavos de final antes de caer eliminada frente a Argentina.