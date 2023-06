Alonso y una confianza ciega en Aston Martin tras la peor carrera del año: "En Canadá los machacamos"

La peor carrera de Aston Martin y Fernando Alonso llegó en el GP de España. Tras 5 podios en 6 Grandes Premios para el asturiano, Montmeló fue testigo del apabullante dominio de Verstappen y las mejoras de Mercedes, que metió a los dos pilotos en el cajón. Stroll quedó por delante de Fernando por primera vez en clasificación y en carrera.

Alonso minimizó daños en carrera

Aston Martin no rindió como se esperaba pero los problemas se agolparon este fin de semana en el garaje de Alonso. Un error suyo en qualy provocó daños irreparables en su fondo plano y tan solo le valió para ser 9º. Un día después, en carrera, el ritmo tampoco llegó. Pese a todo, minimizó daños y acabó 7º.

"En Canadá les machacamos"

Alonso ni mucho menos se mostró preocupado por la 'llegada' de Mercedes a la lucha: "Es una carrera… en Canadá les machacamos. Me voy contento porque la clasificación fue el talón de Aquiles del fin de semana. Después de salir tan atrás pude remontar, pero hasta cierto punto. Tanto Russell como Checo iban más rápido así que no había mucho que hacer. Salvamos puntos", empezó diciendo el asturiano a 'As'.

Mercedes pasa a Aston Martin en Constructores

La escudería británica sumó puntos con Stroll 6º y Alonso 7º pero pierde la segunda posición de Constructores tras los 33 puntos sumados por Mercedes: "Lo bueno es que le sacamos puntos a Ferrari, contento por un lado. En Canadá llevaremos más cosas, en Silverstone también. Dependerá de quién lleve las mejoras. Incluso con una clasificación normal habríamos tenido más posibilidades".

Fernando achacó los problemas del domingo a una falta clara de ritmo respecto a los de arriba. Finalizó 7º pero pudo ser 6º ya que venía para adelantar a su compañero Stroll (no lo hizo): "Era difícil, pero nos da igual porque son los mismos puntos para el equipo. Lance hace una carrera 'top' y hemos sumado más puntos que Ferrari. Hoy no nos funcionaron ni los blandos ni los duros, de todas formas no estoy preocupado", sentenció el español de 41 años.

Canadá, en dos semanas

El GP de Canadá llegará en dos semanas y será la octava fecha del calendario de la Fórmula 1. Ahí Aston Martin llevará mejoras que esperan que les acerque un poco a Red Bull y que sobre todo mantenga a la escudería por delante de Mercedes y Ferrari.