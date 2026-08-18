Mourinho, presentado en la intimidad: "Emocionalmente es más bonito que la primera vez"

José Mourinho vuelve a estar oficialmente al frente del Real Madrid. Trece años después de poner punto final a su primera etapa en el Santiago Bernabéu, el entrenador portugués ha firmado el contrato que le vincula al club blanco durante las próximas tres temporadas y ha reconocido que este regreso tiene para él un significado incluso más especial que su llegada en 2010.

"Desde el punto de vista profesional, es el top de la carrera de un entrenador y seguramente para cualquier jugador también"

"El Real Madrid, desde el punto de vista profesional, es el top de la carrera de un entrenador y seguramente para cualquier jugador también", afirmó Mourinho en declaraciones emitidas por Real Madrid Televisión.

El portugués escenificó la firma de su nuevo contrato junto al presidente del club, Florentino Pérez, en la sala de juntas. En el acto también estuvo presente el presidente de honor, José Martínez 'Pirri'.

Mourinho recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta del Real Madrid con su nombre para conmemorar el inicio de su segunda etapa.

"Es volver a casa"

El técnico diferenció las sensaciones de su primera llegada a Madrid de las que experimenta ahora: "Después, tiene el lado obviamente emocional, afectivo y es volver a casa. Emocionalmente es más bonito que la primera vez que vine porque la primera vez era un sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más emocional y afectivo. Más bonito ahora".

Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 y aseguró que el vínculo con la entidad se mantuvo incluso después de su salida: "Ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí trabajar para el Real Madrid y esto es una máxima que todos dentro de Valdebebas la seguimos, la sentimos", señaló.

Una presentación diferente

El regreso del portugués no ha contado con una presentación multitudinaria ante los aficionados ni con la tradicional rueda de prensa.

El Real Madrid ha optado por un formato privado a puerta cerrada para presentar las novedades de la primera plantilla. El club difundió posteriormente las imágenes de la firma y de las primeras palabras de Mourinho a través de sus canales oficiales.

Durante el vídeo también se recordaron algunos momentos de su primera etapa en el banquillo madridista y se mostraron imágenes de la actual pretemporada.

Un Madrid profundamente renovado

Mourinho regresa además para dirigir una plantilla con numerosas caras nuevas después de la profunda renovación acometida por el club durante el mercado.

El Real Madrid se ha reforzado con el neerlandés Denzel Dumfries, el campeón del mundo español Marc Cucurella, el portugués Bernardo Silva, el español Carlos Espí, el francés Ibrahima Konaté y el marfileño Yan Diomande. Este último se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del club.

Con una plantilla renovada y tres temporadas de contrato por delante, Mourinho comienza una segunda etapa en el Real Madrid marcada por un componente diferente al de 2010. Entonces llegaba, según sus propias palabras, a la cima de su profesión. Ahora asegura que simplemente vuelve "a casa".