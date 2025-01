Muere a los 7 años Sid Veijer, primo de Collin Veijer, en un accidente de moto

La promesa del motociclismo Sid Veijer ha muerto con tan solo 7 años tras un grave accidente mientras entrenaba con una mini moto en un kárting de Países Bajos, el pasado 22 de diciembre. El menor sufrió varias heridas en la cabeza y el rostro, por las que fue trasladado de inmediato a un hospital. Una vez allí, fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas, tal y como informó su familia. Sin embargo, su estado era muy crítico y no presentaba mejora.

Finalmente, después de varios días ingresado, Sid Veijer ha fallecido este domingo, según afirman sus familiares en un comunicado a través de sus redes sociales. "Sid luchó como un león. Luchamos con él hasta el último minuto con todo lo que teníamos, los médicos y enfermeras hicieron lo que pudieron", citaba el comunicado.

El joven piloto había comenzado a destacar en el mundo del motociclismo, siendo una de las grandes promesas de su país y proclamándose campeón de Holanda en la categoría Junior A de motos a principios de octubre de 2024. Su primo, Collin Veijer, que militó en Moto3 y que dará el salto a Moto2 este 2025 con el equipo Ajo KTM, lanzó un comunicado a través de sus redes sociales tras la muerte de su sobrino. Luchaste tan duro como pudiste, pero no pudiste ganar esta dura y difícil batalla. Estoy muy orgulloso de ser tu primo y nunca olvidaré los momentos divertidos que pasamos juntos, aunque no estuve mucho contigo. Nunca te olvidaré como persona, me motivas aún más a luchar tan duro como lo hiciste. Te amo Sid", escribió.