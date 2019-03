Miller sorprende a todos en la lluvia y gana en Assen

El australiano Jack Miller (Honda RC 213 V) fue el sorprendente vencedor del Gran Premio de Holanda de MotoGP, que se disputó en unas condiciones climatológicas muy adversas en Assen, en donde el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) supo aprovechar las circunstancias para acabar segundo y aumentar su ventaja al frente de la provisional del mundial. La prueba tuvo que suspenderse en el decimoquinto giro al comenzar a llover intensamente y no haber apenas visibilidad, siendo Rossi y Dovizioso los mejor colocados en su reanudación.

Valentino se puso al frente de la carrera perseguido por su compatriota Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP16), autor del mejor tiempo de entrenamientos, y Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), que salía decimoquinto y el italiano Andrea Iannone (Ducati Desmosedici GP16), que lo hizo en la última posición, consiguieron ganar muchas posiciones en el giro inicial. Pedrosa pasó sexto el primer giro y Iannone undécimo, mientras Rossi tiró con fuerza para intentar abrir un hueco rápido.

Rossi no logró su objetivo y tras su estela se pusieron Dovizioso y el colombiano Yonny Hernández (Ducati Desmosedici GP14.2), auténtico especialista sobre el suelo mojado, que se puso líder de la carrera en la tercera vuelta, seguido por Rossi, Dovizioso y Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que se tomó las primeras vueltas de carrera con mucha calma para no cometer errores. Peor resultó la situación de Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), quien dio claras muestras de no sentirse nada cómodo sobre el mojado asfalto holandés.

En apenas cinco vueltas Hernández se marchó de todos sus rivales y consiguió una ventaja de casi tres segundos respecto a Rossi, segundo, pero sobre el asfalto se dibujaba ya la silueta de un carril seco que podía desencadenar un aluvión de pasos por la calle de talleres para cambiar de moto, aunque en el noveno giro volvieron a aparecer en algunas zonas del circuito banderas anunciado la llegada nuevamente de la lluvia.

Por esos instantes Yonny Hernández había consolidado sus tres segundos de ventaja sobre Dovizioso, quien en el décimo giro superó a Rossi, que no parecía estar en su mejor momento, pero el colombiano cometió un error que le hizo caer por los suelos y el italiano de Ducati se encontró con el liderato casi al mismo tiempo que Marc Márquez perdía la sexta plaza en favor del británico Scott Redding. La aparición de una intensa lluvia cambió por completo el panorama de la carrera.

Las condiciones de la pista se fueron complicando y la llegada de una intensa lluvia forzó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja en la decimocuarta vuelta, a la espera de que la situación mejorase, cosa que sucedió y se produjo una segunda salida para completar los doce giros restantes.

Este tramo de la carrera se convirtió en un auténtico juego de descartes, por las constantes caídas y aún tenía que llegar la más importante, la del italiano Valentino Rossi cuando era líder en el tercero giro, lo que dejó el camino expedito a Márquez, por entonces sólo en cabeza junto al australiano Jack Miller. Rossi intentó volver a la pista pero no pudo, para su desesperación, en tanto que en pista Miller superó en la variante de entrada a la recta de meta a Márquez, que optó por mantenerse tras él para evitar errores dadas las malas condiciones del asfalto.

Al final la victoria de Jack Miller supuso una gran satisfacción para el australiano, pero la segunda posición de Marc Márquez tenia un valor especial al quedar fuera de carrera Valentino Rossi y acabar en la décima posición el actual campeón del mundo, el español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), mientras otros muchos se quedaron por el camino.