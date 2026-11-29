Marc Márquez, o el que para muchos ya es el mejor piloto de la historia del motociclismo, se ha despedido este domingo 29 de noviembre de las carreras a los 33 años apenas una semana después de ganar su décimo mundial y octavo en Moto GP.

A mandos de una moto dorada y con el cariño de toda la parrilla, su equipo y miles de aficionados en Valencia, España y el resto del mundo, Marc Márquez ha cerrado el capítulo más importante de su vida en casa y tras haber escrito otro capítulo en la historia del deporte mundial conquistando su décimo mundial de motociclismo hace una semana. El español ha finalizado segundo su última carrera de Moto GP, solo por detrás de un inalcanzable Raúl Fernández.

Tras cruzar la línea de meta, las lágrimas y la emoción comenzaron a inundar el rostro de todos los allí presentes, especialmente en el equipo Ducati. Desde sus padres, hasta su hermano Alex Márquez (no corrió por un broncoespasmo) pasando por su pareja, rivales, compañeros, miembros del equipo y, por supuesto, los miles de aficionados que abarrotaron el GP de Valencia.

Agridulce despedida de sus "odiadas" sprint

Este pasado sábado, en sus "odiadas" carreras al sprint, el ilerdense terminó 13º después de que su Ducati comenzara a echar humo por un sobrecalentamiento en el motor, producto según su equipo, del error en el semáforo, que se quedó bloqueado en color rojo. Márquez fue sancionado inexplicablemente y solo pudo terminar decimotercero. Y sí, Marc dijo en varias ocasiones que no le gustan las sprints, pero aun así deja el récord de victorias los sábados (25).

El piloto de Cervera pasará a ser leyenda del motociclismo y del deporte español y mundial tras haber confirmado su retirada por sorpresa este pasado viernes en los entrenamientos libres del GP de Valencia. Solo su hermano Álex conocía la noticia, por lo que tanto su equipo, como aficionados, periodistas e incluso familia quedaron totalmente en shock tras el anuncio del español.

El deporte español se rinde a Marc

Su adiós ha removido corazones en el mundo del deporte, y han sido decenas y decenas de personalidades de todas las disciplinas los que han querido felicitar al catalán por una de las carreras más exitosas que se recuerdan. Rafa Nadal, Pau Gasol...