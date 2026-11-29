Mundial MotoGP
Alex Márquez, baja en Valencia tras sufrir un broncoespasmo grave y ser trasladado al hospital
El pequeño de los hermanos Márquez ha sufrido un grave broncoespasmo que le ha obligado a abandonar el circuito.
Publicidad
El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) no podrá disputar la última carrera de la temporada del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, por sufrir un broncoespasmo durante la noche.
El director médico del campeonato, el español Ángel Charte, ha sido quien ha comunicado que el pequeño de los hermanos Márquez ha sufrido un grave broncoespasmo que le ha obligado a abandonar el circuito y ser trasladado para su ingreso en el Hospital 9 de octubre.
Más Noticias
- El Alavés deja helado al Bernabéu y termina de un plumazo con la euforia blanca (1-2)
- La Fiscalía pide ocho años de cárcel para un entrenador de baloncesto acusado de pedir imágenes sexuales a una menor de 13 años
- El gran susto de Marc Márquez en su último GP: se 'quema' la pierna tras un incendio en su Ducati
Es una noticia inesperada que ha llegado a primera hora de la mañana de este domingo en el paddock del circuito Ricardo Tormo, donde echa el cierre la temporada 2026 de MotoGP.
Publicidad