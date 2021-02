Marc Márquez: "Ni los médicos ni yo sabemos cuándo estaré preparado para volver"

Marc Márquez se ha mostrado sincero y muy directo durante la presentación del equipo Repsol Honda para la temporada 2021. El piloto de Cervera ha reconocido que aún desconoce la fecha para su regreso y el momento en el que recuperará el nivel previo a su lesión y operación de húmero.

"No puedo decir unos plazos exactos, porque estaría mintiendo. La revisión que hicimos en febrero fue muy bien. El hueso está consolidando bien, que es lo prioritario ahora y lo más importante. Hemos empezado a incrementar un poco la recuperación, que eso también es importante, porque hay músculos que no trabajaba desde julio, sobre todo en el hombro. Siempre soy optimista y mi objetivo era llegar al test de Catar. En la revisión me dijeron que lo olvidase. Mi siguiente ilusión es llegar a la carrera de Catar", ha explicado Márquez.

"Normalmente el objetivo antes de cada temporada es ganar el campeonato, pero este año es completamente diferente. Mi principal objetivo es volver a disfrutar sobre la moto y luego, paso a paso, empezar a ser tan rápido como era, pero después de un año sin subirme a la moto no puedo esperar ser el mismo Marc nada más llegar", se ha sincerado el piloto español.

"Una cosa es estar al cien por cien a nivel óseo y otra son los músculos"

Márquez quiere ir paso a paso y no se mete presión en este comienzo de temporada.

"Una cosa es estar al cien por cien a nivel óseo y otra son los músculos. Por supuesto espero la mejor vuelta posible, subirme a la moto y ser el de siempre al momento, pero será difícil que eso ocurra. Veremos si me cuesta una carrera, dos carreras o media temporada volver a ser el mismo", ha asegurado Marc Márquez.

Por esta razón, Marc Márquez ha reconocido que no sabe cuándo se volverá a subir a la moto.

"Ni los médicos ni yo sabemos cuándo estaré preparado para volver. Lo importante es cada semana me siento mejor y soy optimista con subirme a la moto lo antes posible, pero no sé exactamente qué día será", ha explicado el piloto de Honda.