Lawrence Stroll se rinde a Fernando Alonso: "Está absolutamente decidido a ganar"

Lawrence Stroll, dueño de Aston Martin, ha reconocido en una entrevista a The New York Times el acierto que ha supuesto el fichaje de Fernando Alonso. La escudería inglesa es la gran revelación del Mundial de F1 y gran parte de la culpa es de Fernando Alonso, quien ha firmado cuatro podios en los cinco grandes premios que se han disputado hasta la fecha.

El canadiense y propietario de Aston Martin no duda en señalar a Fernando Alonso como una de las claves del salto que ha dado la escudería inglesa en el Mundial de Fórmula 1.

"Cuando hablé con él, dijo: 'Escucha, puedo aportar algo a este equipo en mis últimos años. Voy a conducir y, con suerte, tendré algún tipo de papel dentro de Aston Martin durante muchos años cuando deje de hacerlo'. Cuando dijo eso, no necesité mucho que me convencieran", recuerda Lawrence Stroll.

"El acondicionamiento en el que se ha mantenido física y mentalmente y sus niveles de motivación son más altos que nunca. Está absolutamente decidido a ganar. El tipo es solo una gran bola de motivación. Está recogiendo a todos, diciendo 'Vamos, vamos a ganar'", explica el dueño de Aston Martin sobre el asturiano.

Fernando Alonso, que el próximo 29 de julio cumplirá 42 años, está viviendo su segunda juventud con Aston Martin y firmando unos números que no logró ni en su época con Ferrari.

"Cuando firmamos ese acuerdo el año pasado a principios de agosto, Fernando no sabía que el coche iba a ser tan rápido como es. Sabía de toda la pasión que he puesto, las excelentes personas que he contratado, las excelentes instalaciones que estaba construyendo, y quería ser parte de eso. Él creyó", admite Lawrence Stroll sobre cómo se fraguó la llegada de Alonso a Aston Martin.