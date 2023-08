Lando Norris, piloto de McLaren: "No me gusta conducir el coche como lo tengo que hacer ahora"

McLaren aumentó notablemente su rendimiento en el pasado mes de julio. Sin embargo, Lando Norris -piloto de la escudería británica- no está precisamente contento, puesto que se ha tenido que adaptar a las condiciones de su MCL60, un coche que se comporta de manera diferente dependiendo del escenario en el que se encuentre.

El equipo de Andrea Stella comenzó la temporada tan mal que ni se encontraba dentro de los diez mejores de la parrilla. Pero las actualizaciones llegaron y convirtieron al MCL60 en otro coche totalmente diferente, consigiendo dos podios en los Grandes Premios de Gran Bretaña y Hungría. Es más, los de Woking están dentro de la pelea por el segundo puesto en el Mundial de Constructores.

Pero hay un problema para Lando Norris en este 'nuevo' MCL60 y es el estilo de conducción. "No me gusta conducir el coche de la forma en que tengo que conducirlo ahora. Siento que no está en mis puntos fuertes. Quiero poder llevar la velocidad mínima y conducir en una 'U' al negociar una curva, y lo último que puedo hacer ahora es una 'U' en una curva. Tengo que hacer una especie de 'V' más que nunca. Nunca he sido el mayor fanático de hacer eso, y no me gusta mucho", ha señalado el joven británico en declaraciones que publica el portal web RacingNews365 y que recoje 'soymotor.com'.

A su vez, según Norris el coche se porta mejor cuando hay lluvia, ya que el estilo de frenada en línea recta es mejor que la del resto de coches. "Básicamente, al coche sólo le gusta ir en línea recta. Ni siquiera va muy rápido en línea recta tampoco, pero somos muy buenos frenando en línea recta, por eso fuimos tan rápidos en mojado. No diría que somos rápidos en mojado como nota general, pero somos más rápidos en mojado cuando el frenado es un factor importante, como en Mónaco", explica el piloto inglés.

"Hay ciertas cosas que nos permiten ser competitivos, pero es sólo poder tener margen para hacer diferentes líneas y conducir de diferentes maneras. Si cambia el viento, si cambian las condiciones, diferentes cargas de combustible, degradación de los neumáticos... Siempre tenemos que conducir de una manera específica, y no es una forma que me guste actualmente, es un estilo al que me he tenido que adaptar. Todavía tengo que adaptarme mucho como piloto, y lejos del coche que quiero poder conducir", concluye Lando Norris.