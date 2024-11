Homenaje a Jorge Martín en San Sebastián de los Reyes: "Es un gran día para mí, mi pueblo y la Comunidad de Madrid"

Jorge Martín celebró este sábado su histórico título de campeón del mundo de MotoGP en San Sebastián de los Reyes, su localidad natal y que le ha rendido un emotivo y merecido homenaje tras la gesta firmada en la última carrera del mundial en Montemeló.

"Es un gran día para mí, mi pueblo y la Comunidad de Madrid", ha señalado 'Martinator' ante sus vecinos.

Jorge Martín ha indicado que el próximo año, con su cambio a Aprilia, será "un reto nuevo", pero espera "volver aquí como campeón, no se si el que viene pero seguro algún otro"

"Tendré de prepararme. Seguramente será un reto nuevo. No sé cómo estaremos. No será un año fácil, seguro, pero daré lo máximo para volver aquí como campeón, no se si el que viene pero seguro algún otro", declaró Jorge Martín.

"Las celebraciones están siendo mucho mejor de lo que hubiera imaginado"

"Ahora tenemos unos test que hay que ver dónde estamos ya desde ahí el objetivo es mejorar cada día, ser mejor, e intentar aprender, que eso siempre se hace. Hasta el día que me retire voy a estar aprendiendo e intentar dar el máximo", afirmó el piloto de San Sebastián de los Reyes.

"Las celebraciones están siendo mucho mejor de lo que hubiera imaginado", reconoció el piloto madrileño.

"Espero seguir disfrutando. Luego ya tendré tiempo para prepararme para 2025 pero ahora estoy disfrutando mucho. Nadie me ha regalado nada, hemos luchado mucho", aseveró el flamante campeón del mundo de MotoGP.

"Estoy en la cima del mundo del motor"

"Estuve aquí en 2018 cuando gané mi primer campeonato de Moto3, pero esto ya es otra historia. Estoy en la cima del mundo del motor. Para alguien como yo, de San Sebastián de los Reyes, de Madrid, poder haber sido el primero marca un precedente. Espero que en el futuro haya muchos más. Estoy muy orgulloso de ser de aquí porque creo que también el pueblo se merece haber obtenido este título", afirmó Jorge Martín.

El madrileño aseguró que fue "duro" no poder disputar la última prueba en el circuito Ricardo Tormo de Cheste a causa de la DANA, y que intentaron estar todos unidos y que si se corría, como se hizo en Montmeló, fuera "por una buena causa".

"Ahora lo importante es que llegue toda esa ayuda y que (los habitantes) de las localidades afectadas se recuperen lo antes posible", añadió Jorge Martín.

