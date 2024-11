Jorge Martín, campeón de Moto GP: "A 7 vueltas de llegar me empezó a pasar toda mi carrera por delante"

Jorge Martín se consumó como campeón del mundo de Moto GP. Este miércoles ha estado en 'El Hormiguero' para hablar sobre lo que significa para él ser campeón, lo que ha tenido que trabajar y lo que se le pasó por la cabeza en los momentos finales de la última carrera.

El piloto español todavía lo está "asimilando". Reconoce que ha sido "un año de aprendizajes". "Yo soy una persona que tiene muchas dudas y he trabajado el vivir el presente y aprender del dolor del pasado", comentaba. Destaca que "es un privilegio haber llegado hasta aquí y serlo. Había que conseguirlo, ha sido la guinda del pastel".

Es el primero en ganar la Moto GP con una moto satélite: "Somos 15 o 20 contra una fábrica de 200, ha sido un hito histórico". Sobre lo que pensaba en los momentos previos a ser campeón del mundo, Jorge Martín explica que era algo "muy difícil de explicarlo".

"He sentido que el mundial no solo era por mí, por la gente que me había ayudado. A mi no me iba a cambiar la vida. Por ellos, por los españoles. Ha sido una pasada", celebra el piloto. Ha exclamado que a siete vueltas de llegar a la línea de meta "me empezó a pasar toda mi carrera por delante": "Yo iba controlando la distancia con el de atrás. A falta de siete dije 'buah', van a ser eternas. Comenzaron a aparecer imágenes".

Emoción en la última vuelta

Ya en la última vuelta "me vino la emoción, empecé a llorar y ya crucé la línea de meta". Insiste en el trabajo realizado: "He trabajado mucho en que fuera una carrera normal. Esas últimas siete vueltas fue gestionar". "Nadie me ha regalado nada, ha sido una carrera difícil".

