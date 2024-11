El momento en el que Jorge Martín coloca la placa con su nombre en el mítico trofeo de MotoGP

Alex Crivillé abrió el camino en 1999 y le siguieron Jorge Lorenzo (2010, 2012 y 2015), Marc Márquéz (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019) y Joan Mir (2020). Este domingo Jorge Martín Almoguera, nacido el 29 de enero de 1998 en San Sebastián de los Reyes (Madrid) se erigió en el nuevo monarca de MotoGP, la categoría reina del motociclismo mundial. 'Martinator' se ha convertido en el primer piloto que logra reinar desde un equipo satélite.

Nunca desde la entrada de los motores de cuatro tiempos en 2002, un piloto que no fuese de un equipo de fábrica se había proclamado campeón del mundo, un hito deportivo que ha logrado Jorge Martín y que antes que él, pero en los 500 c.c., logró un 'mito' del motociclismo como el italiano Valentino Rossi en 2001 al manillar de una Honda con los colores de 'Nastro Azzurro'.

"No he tenido un camino fácil, todos sabemos de dónde vengo. Mis padres han peleado mucho para que pudiera cumplir mi sueño: ser campeón del mundo de MotoGP. Lo hemos conseguido. No lo he tenido fácil, pero eso me ha hechos ser más fuerte. Si no lo hubiera tenido complicado, quizá me habría rendido antes", apuntó Jorge Martín.

"He conseguido el sueño de mi vida, podría parar mañana y sería la persona más feliz del mundo, pero queda mucho y espero que haya 'Martinator' para rato", indicó el piloto madrileño tras coronarse como nuevo campeón de MotoGP.

"Solo puedo dedicárselo a esa gente que me ha apoyado desde el primer día. Mi padre, mi madre, mi hermano, mi abuelo que está en el cielo, mi tío... A todos los equipos que me han dado oportunidades. Estoy en shock y no tengo palabras", concluía el de San Sebastián de los Reyes.

Anoche, en la gala de Dorna en Barcelona, Jorge Martín cumplió con la tradición y colocó la placa con su nombre, entregada por Carmelo Espeleta, en el mítico e icónico trofeo de MotoGP, donde figuran todos los campeones a lo largo de la historia.

De 'Martinator' a 'TermiMartinator': así fue la celebración en Montmeló

La fiesta en el trazado de Montmeló este domingo fue histórica. 'Martinator' se convirtió en 'TermiMartinator' en un celebración que ya es historia del motociclismo mundial. El madrileño salió de una caja, como si de Terminator se tratase, para disparar contra una vitrina y rescatar el casco de campeón del mundo de MotoGP.

Desde allí la fiesta se trasladó a su box, donde fue recibido por todo lo alto y entre gritos de "Campeones del mundo" y "¡Si se puede, sí se puede!"

"Me he acordado de mi familia en estas últimas seis o siete vueltas, pero gracias al trabajo mental que he realizado he podido enfocarme y ser competitivo", reconoció Jorge Martín sobre las últimas vueltas en Montemeló.

El piloto madrileño quiso dedicar el título "a mi gente, mi equipo, mi familia, mis amigos, y toda la gente que me apoya, y como dije el jueves, a mí no me iba a cambiar la vida ser campeón, y no me la va a cambiar, pero la ilusión de ver a mi familia, a mi equipo, todo lo que hemos peleado, los momentos difíciles, al final te vienen a la cabeza, y me acuerdo de mi abuelo, que no está aquí para celebrar".

También recordó sus inicios en la 'Red Bull Rookies Cup', al destacar de aquel chaval que "al final lo ha hecho perfecto".

"Ese chaval era más fuerte mentalmente de lo que pensaba, luego con los años vas cogiendo miedos, vas teniendo mucha información y esto es muy difícil de gestionar pues llegamos a la élite muy jóvenes y es como una caja de bombas, puede explotar por cualquier lado, pero teniendo esa cabeza y gracias a la educación que me han dado mis padres, he sabido donde trabajar para poder llegar aquí", analizó Jorge Martín.

Además, tuvo palabras para su padre, Ángel, quien le inculcó la pasión por las motos.

"Hemos llorado juntos y mi padre no es alguien que llore mucho. Me gusta hacerlo llorar, la verdad, porque cuando le hago llorar es cuando es de verdad. Es la figura principal, pero igualmente mi madre, lo han sufrido ambos a la par, los dos son los que han estado sufriendo para hacerme seguir cuando no tenía ni idea de lo que era una crisis, cuando no tenía ni idea de lo que era estar en el paro. Seguir luchando, peleando, mi familia, mi tío, mis abuelos... Mi familia más cercana", recordó Martín.

"Y, luego, mi equipo, Pramac, se lo merecen más que nadie y estoy agradecido de no haberme ido a ningún sitio porque al final lo he ganado con ellos, y son los que se lo merecen, y esto se lo van a llevar para toda la vida", apuntó el madrileño.

"Obviamente, he tenido dudas, pero al final Ducati nunca me ha defraudado. Vale, han hecho otra elección -por el fichaje de Marc Márquez-, y esto no lo puedo controlar, así que me centro en lo que puedo controlar, que es pilotar la moto y a nivel técnico siempre me han dado el apoyo. Hoy, incluso, antes de la carrera le he dicho a Gigi 'no sé qué hacer con la rueda de atrás. Por favor, ayúdame'. Ha venido al box y hemos estado hablando un rato; hasta en el momento más crítico en el que dirías ‘igual ni me responde y me deja en visto’, ha venido a ayudarme. Nunca me han defraudado", comentó Jorge Martín.

E insistió en que "Ducati ha confiado" en él: "Me han puesto en la mesa contratos increíbles. Es una pena no haber cerrado este ciclo, pero la vida es así, y estoy muy feliz por lo que viene".

