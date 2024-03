Ferrari apunta a la pole, Red Bull duda y Aston Martin opta a la segunda línea tras los libres de Australia

Los Libres 1 y 2 del GP de Australia en Albert Park han ofrecido por primera vez algunas dudas en Red Bull. Ni Verstappen ni Checo han conseguido liderar ninguna de las sesiones iniciales en el tercer Gran Premio de la temporada. Ferrari, por contra, sigue mostrándose muy fuerte en 'modo clasificación' y Aston Martin refuerza su poderío a una vuelta.

Norris fue el más rápido en la primera sesión, la más accidentada y menos fiel a la realidad, y Leclerc voló en los Libres 2 metiéndole más de tres décimas a Max Verstappen (2º a 0.381). Sainz fue tercero a cuatro décimas del monegasco en su vuelta al Ferrari tras perderse el GP de Arabia Saudí por una apendicitis. Inmediatamente después ya vemos a Aston Martin, Stroll cuarto y Alonso quinto a 6 décimas.

Libres 1: salidas de pista, accidente de Albon y susto de Alonso

Poco representativos fueron los primeros libres, con muchas salidas de pista y excursiones a la grava, incluida una de Fernando que le obligó a cambiar el fondo plano y al que le costó demasiado completar una vuelta, solo pudo ser 18º. No obstante, el susto se lo llevó Albon yéndose contra el muro y destrozando su Williams provocando así una bandera roja. Lo interesante fue que hasta ocho pilotos se quedaron en una décima, igualdad máxima en la que se impuso Norris por un respiro.

Ferrari apunta a la pole

Menos ajustado pero más real fueron los Libres 2, ahí se redujeron los errores de los pilotos y se impuso el Ferrari de Charles. Verstappen siguió teniendo problemas y así los mostró por la radio, muy habitual en él, y es que en cuanto no lidera su nerviosismo crece. Sigue siendo el mejor coche con el piloto idóneo a los mandos pero la realidad es que Australia no le trae grandes recuerdos (solo ganó en 2023). Tampoco le gusta en exceso a un desaparecido Hamilton, noveno en Libres 1 y decimoctavo en los segundos.

Aston Martin puede optar a la segunda línea

Sin embargo, las sensaciones de Aston Martin a una vuelta siguen siendo muy buenas, y es que para ver a Stroll cuarto el coche tiene que funcionar sí o sí. Son solo entrenamientos pero en la segunda sesión ya no se esconden tanto los pilotos. Alonso, quinto, se quedó a 6 décimas de Charles, algo lejos, pero con opciones reales de optar a la segunda línea este sábado si Checo, Norris y Russell no están muy finos en la qualy. Además, el asturiano no ha salido del top 6 en ninguna de las dos clasificaciones de esta temporada (sexto en Bahréin y cuarto en Arabia).

En incógnita quedan Hamilton, Piastri, Norris e incluso Checo... Habrá que ver en los Libres 3 y por supuesto en la qualy del sábado, que ojo, en España será en la madrugada de este viernes (06:00). Consulta aquí el horario de la carrera del domingo en Melbourne Park.

