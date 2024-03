Fernando Alonso, muy autocrítico tras su error en la Q3 de Australia: "Lo recuperaré mañana"

Cara y cruz para los españoles en la clasificación del GP de Australia. La mejor parte fue para un espectacular y milagroso Carlos Sainz, que saldrá segundo en la carrera del domingo tras Max Verstappen (tercera pole en tres qualys), y la 'peor' para Fernando Alonso, que solo pudo ser décimo tras cometer un error en su primer intento en la Q3.

Un Sainz milagroso planta batalla a un invencible Max

Y sí, otra vez sin sorpresas en lo más alto de la parrilla, a pesar de que en los libres se le resistió el primer puesto, Max Verstappen siempre se saca un conejo de la chistera para exprimir su Red Bull e imponerse a un Ferrari al que le falta ese punto de magia y grandeza que le sobra al neerlandés. El que más cerca estuvo de arrebatarle la pole fue Carlos Sainz, el piloto madrileño cuajó una gran clasificación y sorprendió a la parrilla con su increíble competitividad a manos del SF-24 solo dos semanas después de haber sido operado por apendicitis y de perderse el GP de Arabia Saudí.

A 0.270 se quedó Carlos, seguido de un Checo que fue sancionado con tres puestos por estorbar a Hulkenberg y que saldrá sexto, Leclerc también cometió un error en su último intento en Q3 y partirá cuarto pese a ser quinto en la qualy.

Sabor amargo para Alonso, 10º tras un error impropio en él

El sabor amargo se lo llevó Fernando Alonso. El piloto de 42 años, ganador del GP de Australia en 2006, cometió un error en su primera vuelta en Q3 y se fue a la grava dañando el fondo plano de su AM24, minutos después y tras alguna reparación de sus ingenieros salió a pista con neumáticos blandos y no mejoró el tiempo de ninguno de los nueve pilotos restantes, a cinco décimas se quedó de su compañero Stroll (9º). Algo falló.

"No he hecho un buen trabajo pero mañana lo arreglaré... el coche tiene poco agarre y patina mucho"

Una salida de pista en un momento crucial a la que ni mucho menos nos tiene acostumbrados el ovetense, y por eso no dudó en hacer autocrítica: "No he hecho un buen trabajo hoy, lo haré mejor mañana y recuperaré todo lo que hemos perdido hoy... Hemos sido menos competitivos que en las dos carreras anteriores", explicó antes de referirse a algún que otro problema que ha notado en su monoplaza: "El coche da la sensación de tener poco agarre, patina mucho y es muy sensible al viento. La buena noticia es que metimos ambos coches en la Q3 y tenemos opciones de sumar puntos, será una batalla intensa", concluyó.

Fernando y Lance buscarán puntuar ambos por segunda vez esta temporada, el canadiense no pudo hacerlo en Jeda tras irse contra el muro en las primeras vueltas. Stroll, además, se ha impuesto a su compañero en qualy por primera vez en las tres carreras.

Desastre de Hamilton, KO en Q2

Por otra parte, la clasificación en Melbourne Park nos dejó a un Hamilton completamente impotente que directamente ni pasó a la Q3, saldrá 11º justo por detrás de Fernando, su 'hueco' lo aprovechó el japonés Tsunoda.

Así queda la parrilla del GP de Australia 2024

