Damon Hill defiende a Fernando Alonso tras su acción con Russell: "El automovilismo es peligroso"

La sanción de 20 segundos a Fernando Alonso en el GP de Australia por, según la FIA, una conducción "potencialmente peligrosa" que provocó el accidente de George Russell sigue estando en boca de todos.

El último en pronunciarse, y esta vez a favor del piloto asturiano, ha sido Damon Hill, campeón del mundo en 1996 con el equipo Williams.

"Trucos de pillos..."

El británico tiene claro que la defensa de Alonso fue legal: "Creo que ahí es donde entramos en la difícil zona de lo que es correr y lo que son trucos de pillos, ¿sabes?", dijo, para luego analizar al detalle la lucha que puede haber entre dos pilotos en plena carrera: "Si te acercas a otro piloto, tienes que estar preparado para que hagan cosas que son un juego. Y creo que eso tiene que ser parte del deporte. Ya sabes, desconfiar de un individuo porque está en forma, o es inteligente, o lo que sea. Ya sabes, creo que la idea de que tienes que evitar que la gente haga algo inesperado... eso no es realmente correr", explicó.

"Cuando te acercas a alguien tienes que estar preparado... el automovilismo es peligroso"

Hill no dudó en criticar la decisión de los comisarios de la FIA, una dura sanción de 20 segundos que bajó del sexto al octavo puesto al piloto de Aston Martin: "Pensamos que la FIA quiere evitar que la gente haga cosas potencialmente peligrosas. Pero es que es peligroso. El automovilismo es peligroso. Y tienes que tener cuidado cuando te acercas a alguien", subrayó.

La acción en concreto entre Alonso y Russell la explica así: "George se vio muy sorprendido, me parece, al ver que se acercaba... que la velocidad de llegar a Fernando era tan grande. O simplemente se acercó demasiado, estaba apretando demasiado y sufrió subviraje porque estaba pegado a su parte trasera, a su caja de cambios", zanjó el dos veces subcampeón en el podcast 'F1 Nation'.

Dura crítica de un expiloto a Alonso

No todos piensan como Hill, y es que hace apenas unos días Giedo Van der Garde, expiloto de Caterham, se mostró de acuerdo con la sanción de los comisarios y cargó contra la maniobra de Fernando: "Tengo mucho respeto por Alonso, pero realmente fue un imbécil. Entiendo la sanción y realmente fue demasiado lejos, fue un truco sucio por parte de Alonso. Se puede ver lo lento de más que iba que en la curva anterior. Frenar en mitad de la recta es realmente algo prohibido", explicó el neerlandés de 38 años.

Aston Martin no pudo protestar la sanción

Tras lo sucedido en Albert Park, la escudería inglesa anunció a través de Mike Krack que no podía pedir una nueva revisión al no presentar pruebas nueva: "Ha sido una pastilla difícil de tragar, pero tenemos que aceptarla. Hemos presentado nuestros mejores argumentos, pero sin nuevas pruebas no podemos solicitar el derecho de revisión. Alonso nunca pondría a nadie en peligro, le apoyamos totalmente", concluyó el luxemburgués.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com