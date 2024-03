Fernando Alonso se pronuncia tras su dura sanción en Australia: "Muy sorprendido..."

Fernando Alonso recibió una dura sanción de 20 segundos tras la finalización del GP de Australia por la que pasó de ser sexto a octavo (de 8 a 4 puntos). La FIA tomó esta decisión al entender que la conducción del asturiano fue "potencialmente peligrosa" en la curva (última vuelta) en la que George Russell, su perseguidor, perdió el control del Mercedes y terminó chocando contra el muro.

Así explica la FIA la sanción a Alonso

Así explicaron los comisarios la penalización a Fernando: "Alonso levantó unos 100 metros antes de lo habitual, frenó muy ligeramente (aunque fue tan ligero que el coche no redujo la velocidad por eso) y bajó una marcha donde no lo hace habitualmente. Luego aceleró antes de la curva y volvió a levantar. El piloto explicó que aunque su plan era ralentizar antes, lo hizo demasiado pronto y debió recuperar algo de velocidad. Sin embargo, esta maniobra genera un espacio inusualmente pequeño entre los coches", dice el informe.

¿Qué pasó entre Alonso y Russell?

El piloto de Aston Martin marchaba sexto y a falta de una vuelta para el final tenía completamente pegado a George Russell, que le llevaba persiguiendo, sin éxito, desde varios giros atrás. Fue en las curvas 6-7 cuando el español redujo la velocidad y el inglés tardó en reaccionar, perdió el control de su monoplaza yéndose a la grava y después contra el muro. Su accidentado Mercedes quedó a media vuelta en plena pista provocando la bandera amarilla y el posterior Virtual Safety Car: "Bandera roja, bandera roja, estoy en mitad de la pista", dijo preocupado el inglés por radio a sus ingenieros nada más sufrir el accidente.

Alonso: "En ningún momento queremos algo malo a esa velocidad"

Una sanción más que interpretable pero que extrañó a muchos por la contundencia de los comisarios hacia el piloto español, que se pronunció después en sus redes sociales.

"Un poco sorprendido por la penalización al final de la carrera con respecto a cómo debemos acercarnos a las esquinas o cómo debemos conducir los coches de carreras. En ningún momento queremos hacer algo malo a estas velocidades. Creo que sin grava en esa esquina, en cualquier otra esquina del mundo nunca seremos investigados. En F1, con más de 20 años de experiencia, con duelos épicos como Imola 2005-2006, Brasil 2023, cambiando líneas de carreras, sacrificando la velocidad de entrada para tener buenas salidas de las curvas es parte del arte del deporte motor. Nunca manejamos al 100% cada vuelta de carrera y cada curva, ahorramos combustible, neumáticos, frenos, así que ser responsables de no hacer cada vuelta igual es un poco sorprendente. Tenemos que aceptarlo y pensar en Japón", explicó el bicampeón del mundo.

"Estoy sorprendido, nunca manejamos al 100% cada vuelta de carrera, ser responsables de no hacer cada vuelta igual..."

Russell: "Me he ido fuera y eso es cosa mía"

Por otra parte, sorprende y mucho leer las declaraciones del más damnificado de todos, George Russell, que sufrió un fortísimo accidente que le obligó a abandonar (también lo hizo Hamilton) y a perder los 6 puntos que atesoraba en ese momento, esto dijo antes de que los comisarios llamaran a ambos para declarar sobre lo sucedido: "Yo creo que me he ido fuera, y eso es cosa mía. Estaba medio segundo por detrás de Fernando cien metros antes de la curva y de repente se me acercó extremadamente rápido, estaba encima de su caja de cambios. No sé si tenía un problema o no, iremos a los comisarios para ver esta situación extraña. No tengo nada más que decir, estoy decepcionado por terminar la carrera así. No le voy a acusar de nada hasta que vea más datos".

Ahora queda ver si Aston Martin recurrirá la sanción a su piloto, que pese a todo terminó octavo, por detrás de su compañero Lance Stroll (beneficiado por la sanción, pasó de 7º a 6º), que le ha ganado la partida tanto en qualy como en carrera. El Gran Premio terminó con la victoria de Carlos Sainz, su tercera en la Fórmula 1, tras el abandono de Max Verstappen. Leclerc y Norris completaron el podio.

