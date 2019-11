Fernando Alonso, sobre el Dakar 2020: "Mentiría si dijera que estoy al cien por cien"

Fernando Alonso ya está en Argentina por motivo de la Hilux Dakar Experience, organizada por Toyota en la Ciudad de Zárate. El piloto español ha ofrecido una exhibición al mando del Hilux del Dakar y probará también el Toyota Corolla que rodará en el Super TC2000.

Alonso ha aprovechado la ocasión para hablar sobre el reto que le espera en el Dakar a partir de enero del año que viene asegurando que es el desafío más grande al que va a enfrentarse hasta el momento. "A veces vas por dunas y otras vas por pistas rápidas a 180 km/h, otras por una montaña a 30 o 40 km/h. Es difícil en esas seis horas mantener el ritmo de conducción y sostener la concentración al cien por cien", asegura el asturiano.

Fernando ha confesado que llega desde cero al Dakar, como si fuera un aficionado más que puede cometer errores y que no está aún al 100% como otros competidores: "Me falta. Mentiría si dijera que estoy al cien por cien y que estoy al nivel de los grandes especialistas como Peterhansel, Sainz o Nasser. Es imposible alcanzar ese nivel en seis meses de preparación".

Opina sobre Marc Coma

El piloto además ha hablado sobre cómo será competir con Marc Coma como compañero. Fernando ha explicado que es una sensación muy rara para él y que será un cambio muy grande respecto a lo que estaba acostumbrado. "No te digo yo que no vayamos a tener algún roce", apunta.

Fernando ha explicado que el hecho de buscar nuevos retos y ser competitivo es lo que le hace conseguir la motivación para continuar. Además, asegura que cada vez busca alcanzar nuevas ideas y ha hablado sobre su posible vuelta a la Fórmula 1. "No sé si volveré en 2021. En ese año habrá nuevas reglas y tendré que estudiarlas. Me estoy divirtiendo en la conquista de estos retos sobre el papel imposibles", confiesa el piloto.

Consejos para el Dakar

Además, Alonso ha confesado estar al tanto de los problemas a los que se puede enfrentar en este nuevo desafío, contando con el asesoramiento de Marc Coma, que ha ganado cinco veces el Dakar. "Me ha advertido que en cada etapa vamos a tener problemas en el Dakar. Que esté preparado. Que no pensemos que no vamos a tener problemas. Me dice que hay que estar listos y tranquilos para resolver esos problemas en el menor tiempo posible", concluye.