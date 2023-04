Fernando Alonso: "En curva lenta vamos bien y aquí hay curvas lentas"

Fernando Alonso ha querido reseñar, en vísperas del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, que el Aston Martin va bien en curvas lentas, algo que tiene el circuito urbano de Bakú, donde el monoplaza estrenará un alerón trasero.

"Aquí no tenemos muchas más novedades que el alerón trasero de baja carga aerodinámica. Hay que buscar un buen equilibrio y, sobre todo, tener velocidad en las rectas. Espero que esta ala nos ayude. Por fin llegó. En curva lenta vamos bien y aquí hay curvas lentas", ha aseverado el bicampeón español de F1 en declaraciones que reproduce el portal 'soymotor.com'.

El piloto asturiano también se ha referido al nuevo formato de carrera sprint, que se estrena este fin de semana con dos clasificaciones y dos carreras: "Es un desafío. Es un formato complicado, sobre todo subir al coche directos a la clasificación del sábado".

"Eso sí, es igual para todos. Si estuviera en casa, me gustaría más este formato. Cuando no estaba en Fórmula 1 no veía los libres; sólo la clasificación y la carrera. Creo que es interesante. Arriesgaremos más", ha abundado.

'Love story'

Durante este mes sin F1 los pilotos han desconectado y las escuderías han trabajado en mejoras de cara a la temporada. Sin embargo, en los últimos días un rumor sobre un presunto idilio Fernando y la cantante estadounidense Taylor Swift ha desatado la locura en redes sociales. Las separaciones sentimentales de ambos con sus respectivas parejas coincidieron en el tiempo y, teniendo Taylor Swift 33 años, los seguidores del español empezaron con el rumor a modo de broma.

La pelota se ha hecho tan grande que, a su llegada a Bakú, una periodista de Sky preguntó a Fernando alonso por su "ajetreada" vida privada durante el último mes, utilizando en su TikTok además el tema 'Karma' de la cantautora, algo que ha atraído "la atención del mundo entero en el parón".

El asturiano no ha podido evitar echarse a reír, sin pronunciarse sobre las informaciones y especulaciones: "Yo sólo estoy concentrado en Bakú, en correr, y bueno, iremos viendo", dijo entre risas Alonso para después referirse a los aspectos de carrera en Azerbaiyán. Incluso la F1 le preguntó después por su 'historia de amor': "No tengo nada que decir, tío. El formato de Bakú ya es lo suficientemente complicado", bromeó entre risas.